Katalánsko po uväznení lídrov zažíva ďalšiu vlnu protestov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 17. októbra (TASR) - Vo viacerých katalánskych mestách sa dnes dopoludnia konali spontánne zhromaždenia na protest proti pondelkovému rozhodnutiu španielskeho súdu, ktorý nariadil vyšetrovaciu väzbu pre dvoch katalánskych separatistických lídrov za ich úlohu pri agitácii za nezávislosť.Po tomto rozhodnutí súdu sa ešte v pondelok večer tisíce Barcelončanov vydali do ulíc a svoj nesúhlas dávali najavo búchaním do hrncov a panvíc a trúbením klaksónov áut.Obaja uväznení bojovníci za nezávislosť Katalánska - Jordi Sánchez z organizácie Katalánske národné zhromaždenie (ANC) požadujúcej nezávislosť regiónu a Jordi Cuixart zo združenia Ómnium Cultural na podporu katalánskeho jazyka a kultúry - vyzvali svojich priaznivcov prostredníctvom videozáznamu zverejneného na internete, aby proti ich uväzneniu demonštrovaliTisíce ľudí dnes v Katalánsku napoludnie prerušili prácu a vyšli pred budovy svojich pracovísk, čím sa zapojili do protestu, na ktorý vyzvali ANC a Ómnium a "dvaja Jordiovia," ako o nich píše katalánska tlač.Jedno z takýchto zhromaždení sa konalo pred radnicou na Námestí sv. Jakuba v Barcelone i pred sídlom regionálneho parlamentu, informovala katalánska televízia TV3.Protestné mítingy sa podľa agentúry Catalan News konali aj pred zastupiteľstva španielskej vlády v katalánskych mestách Barcelona, Lleida, Girona a Tarragona.Podobné akcie sa dnes uskutočnia i v niektorých európskych hlavných mestách. Podľa agentúry Catalan News ich dejiskom má byť Berlín, Londýn, Brusel i Budapešť.Obe organizácie dnes súčasne vyzvali svojich sympatizantov, aby sa dnes večer na triede Avinguda Diagonal v Barcelone zúčastnili na celonárodnej sviečkovej demonštrácii "za prepustenie politických väzňov" Cuixarta a Sáncheza.