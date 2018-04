Katalánsko potrebuje životaschopného premiéra, ktorý rešpektuje zákon

Na archívnej snímke Mariano Rajoy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 8. apríla (TASR) - Španielsky premiér Mariano Rajoy považuje za dôležité, aby Katalánsko maloRajoy to uviedol v Seville v reakcii na sobotňajšie oznámenie predsedu katalánskeho parlamentu Rogera Torrenta, že kandidátom na funkciu predsedu katalánskej vlády je opäť Sánchez.Torrent vysvetlil, že spomedzi všetkých možných kandidátov má práve Sánchez najväčšiu podporu. Sánchezova kandidatúra vzišla z posledného kola konzultácií predstaviteľov politických strán, ktoré majú zastúpenie v katalánskom parlamente.Post predsedu katalánskej vlády je už tretí mesiac neobsadený. Posledný pokus o zvolenie premiéra sa v katalánskom parlamente odohral koncom marca. Poslanci mali vtedy hlasovať o návrhu, aby sa premiérom stal Sánchez. Sánchez však svoju kandidatúru stiahol.Ako prvý bol na post predsedu katalánskej vlády nominovaný Carles Puigdemont. Okrem Sáncheza bol v hre aj bývalý hovorca zosadenej katalánskej vlády Jordi Turull.Sánchezova kandidatúra bola a naďalej je problematická, vzhľadom na to, že je ešte stále vo vyšetrovacej väzbe v Madride; v marci sa preto nemohol v katalánskom parlamente zúčastniť na rozprave a hlasovaní o svojej kandidatúre. Osobná prítomnosť kandidáta je podľa Madridu nutná, aby bola voľba legitímna.Všetci traja doterajší kandidáti sú v Španielsku obvinení zo vzbury, za čo im hrozí 30 rokov väzenia.Samotný Puigdemont v sobotu podporil novú kandidatúru Jordiho Sáncheza za post katalánskeho premiéra.Ak nový premiér nebude zvolený do 22. mája, v Katalánsku budú automaticky vypísané nové voľby do regionálneho parlamentu.Vzhľadom na to, že Katalánsko stále nemá vládu, zostáva aj naďalej pod správou Madridu. Tento stav trvá od 27. októbra 2017, keď došlo k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Katalánska.Jordi Sánchez bol vzatý do vyšetrovacej väzby na základe obvinenia zo vzbury súvisiaceho s jeho konaním počas demonštrácií organizovaných v Barcelone 20. a 21. septembra 2017. Vtedy okrem iného došlo k zablokovaniu vchodov do budovy, kde Občianska garda práve robila raziu v súvislosti s pripravovaným referendom o nezávislosti Katalánska.Separatistické strany sa so žiadosťou kandidovať za predsedu katalánskej vlády obrátili na Sáncheza po tom, ako sa vzdali snahy o znovuzvolenie katalánskeho expremiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý vlani v októbri ušiel do Belgicka.Sánchez je predsedom vplyvného Katalánskeho národného zhromaždenia (ANC), ktoré stálo pri zrode hnutia za nezávislosť Katalánska.