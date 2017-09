Katalánsko sa podľa Junckera nestane automaticky členom únie

Na snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker počas výročného prejavu o stave Únie 13. septembra 2017 v Európskom parlamente v Štrasburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. septembra (TASR) - Nezávislé Katalánsko bude v prípade záujmu o vstup do Európskej únie musieť podať oficiálnu žiadosť a absolvovať prístupové rokovania. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedol predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker.Šéf exekutívy EÚ spresnil, že to platí pre akýkoľvek nový štát. Predošlý šéf EK José Manuel Barroso na túto skutočnosť upozorňoval Škótov v roku 2014 pred referendom o vyhlásení nezávislosti a rovnaké hlasy z Bruselu zazneli aj v súvislosti s brexitom, ktorý obnovil škótske túžby po samostatnosti.upozornil Juncker v dnešnom rozhovore s troma mladými youtubermi, ktorý naživo prenášala televízna stanica Euronews a internetový server YouTube.Predseda EK zdôraznil, že všetky štáty, ktoré sa stanú nezávislými, musia dodržiavať rovnaké pravidlá pre vstup do EÚ ako zvyšok kandidátov.povedal Juncker, ktorý bol v minulosti luxemburským premiérom.Prístupové rokovania predstavujú niekoľkoročný komplexný proces, ktorý zahŕňa zosúladenie vnútroštátneho práva so všetkými právnymi normami EÚ. Členstvo si zároveň vyžaduje konsenzus všetkých členských krajín. To znamená, že Španielsko, nespokojné s odtrhnutím svojej provincie, by mohlo zablokovať vstup Katalánska do EÚ.Katalánsky parlament minulý týždeň prijal zákon, ktorý umožňuje organizáciu referenda o nezávislosti. Referendum by sa malo konať 1. októbra. Ústavný súd Španielska tento zákon vyhlásil za neplatný.