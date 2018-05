Katalánsko trvá na nomináciách, ktoré Madrid považuje za provokáciu

Quim Torra, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 21. mája (TASR) - Katalánski proseparatistickí politici Jordi Turull a Josep Rull majú záujem stať sa ministrami v novej regionálnej vláde. Požiadali preto sudcu o podmienečné prepustenie z väzby, aby sa 23. mája mohli ujať svojich funkcií.Informoval o tom nový katalánsky premiér Quim Torra, ktorý oboch politikov v pondelok navštívili vo väznici neďaleko Madridu.Turull by mal v novej vláde zastávať funkciu ministra bez kresla a Rull by mal zodpovedať za územnú správu a udržateľnosť.Torra okrem toho chce, aby sa členmi jeho vlády stali aj Antoni Comín (zdravotníctvo) a Lluís Puig (kultúra), ktorí pred trestným vyšetrovaním vo veci ich úlohy pri vyhlásení nezávislosti Katalánska ušli do Belgicka spolu s katalánskym expremiérom Carlesom Puigdemontom.Španielska vláda považuje tieto nominácie za provokáciu. Premiér Mariano Rajoy avizoval, že jeho vládarodiacej sa katalánskej vlády.V tejto súvislosti hrozí, že Madrid možno nezruší svoj dohľad nad Katalánskom, ktorého sa ujal vlani na jeseň po jendostrannom vyhlásení nezávislosti regiónu a následnom aktivovaní článku 155 španielskej ústavy.Tento dohľad mal byť zrušený po vymenovaní novej katalánskej vlády. Jeho zachovania sa domáha centristická strana Občania, ktorá je proti nezávislosti a ktorá Rajoyovi vyčíta, že je na KataláncovPodľa právnikov sú Torrom zverejnené nominácie legálne: kandidáti na ministrov sú len vo vyšetrovacej väzbe, neboli súdení a teda ani odsúdení. Otázkou však podľa právnikov zostáva, či je múdre zastávať ministerské funkcie z väzenia.Ako informovala Catalan News Agency, Torra v pondelok vo väznici Estremera v madridskom regióne navštívil okrem Rulla a Turulla aj ďalších predstaviteľov hnutia za nezávislosť Katalánska: Oriola Junquerasa, Joaquima Forna a Raüla Romevu. Z Estremery sa Torra presunul do väznice Alcalá-Meco, kde je väznená bývalá predsedníčka katalánskeho parlamentu Carme Forcadellová a Madridom zosadená ministerka Dolors Bassaová. Popoludní by mal Torra vo väznici Soto del Real navštíviť vodcov secesionistického hnutia Jordiho Cuixarta a Jordiho Sáncheza.Táto návšteva nasledovala po tom, ako sa španielska vláda rozhodla, že v oficiálnom vestníku nezverejní Torrove nominácie na funkcie v katalánskej vláde.Jeden z nominantov, Lluís Puig, sa v tejto situácii obrátil listom na podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa a požiadal ho, aby vo veci zasiahol.