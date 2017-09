Katalánsky líder povzbudzoval na zhromaždení zástancov nezávislosti

Carles Puigdemont. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 30. septembra (TASR) - Katalánsky líder Carles Puigdemont ukončil v piatok predvolebné zhromaždenie za odtrhnutie regiónu od Španielska slovami, že nedeľné referendum o nezávislosti Katalánska dá občanom tohto severovýchodného regiónu právo na to, aby ich vypočul a uznal celý svet.Puigdemont mal prejav v katalánskej metropole Barcelona pred nadšenými, jasajúcimi podporovateľmi nezávislosti. Podľa jeho slov ísť hlasovať znamená, že Katalánci idú za svojím cieľom - "za nezávislosťou a rešpektom, ktoré sa nám snažili vziať".Španielsky premiér Mariano Rajoy je ostro proti referendu. Puigdemont uviedol, že Katalánci už porazili "autoritársku vládu, ktorá nechcela, aby sme sa dostali do tohto bodu".Vládnuca separatistická vláda v Katalánsku prisľúbila, že do 48 hodín vyhlási nezávislosť, ak v nedeľnom referende zvíťazia hlasy za odtrhnutie. Španielsky ústavný súd však nariadil zastavenie tohto ľudového hlasovania a neželá si ho ani centrálna vláda v Madride.Nie je jasné, či katalánska polícia zatvorí hlasovacie miestnosti a či budú mať občania možnosť hodiť hlasovacie lístky do urien.Francúzsky prezident Emmanuel Macron stojí pevne za centrálnou vládou v Španielsku v jej spore s katalánskym regiónom ohľadne referenda o nezávislosti, napísala tlačová agentúra AP.Macron na záver summitu Európskej únie dnes vyhlásil:Španielsky premiér Rajoy na summite chýbal práve pre domácu krízu spôsobenú katalánskym ľudovým hlasovaním o nezávislosti naplánovaným na nedeľu.Macron uviedol:Viceprezident Európskej komisie Frans Timmermans v piatok povedal, že ľudia by mali rešpektovať ústavu a vládu zákonov vo svojich krajinách. Vyjadril sa tak práve pred nedeľným referendom v Katalánsku.To, ako si ľudia v nejakom členskom štáte EÚ usporiadajú spoločnosť, "by malo prebehnúť v súlade s ústavou daného členského štátu".Timmermans uviedol: