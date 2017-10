Katalánsky najvyšší súd žiada španielsku políciu o dodatočnú ochranu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 9. októbra (TASR) - Katalánsky najvyšší súd požiadal španielsku štátnu políciu o poskytnutie dodatočnej ochrany svojej budovy v prípade, že katalánsky parlament pristúpi k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti tohto regiónu. Oznámila to dnes zmienená justičná inštitúcia, ktorú cituje agentúra Reuters.Rozhodnutie o požiadaní španielskej štátnej polície, ktorá by posilnila miestne bezpečnostné sily pri ochrane budovy najvyššieho súdu, padlo so zámeromv prípade vyhlásenia suverenity Katalánska od centrálnej vlády v Madride, uvádza sa vo vyhlásení najvyššieho súdu.Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas víkendu telefonicky hovorila so španielskym premiérom Marianom Rajoyom, s ktorým diskutovala o katalánskej kríze a zdôraznila svoju podporu jednote Španielska. Kancelárka o tejto otázke telefonovala taktiež s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.V Európe narastá znepokojenie nad možným vyhlásením nezávislosti Katalánska, ku ktorému môže predseda tamojšieho parlamentu Carles Puigdemont pristúpiť už na avizovanom utorkovom zasadaní regionálneho zákonodarného zboru. Ide o najzávažnejšiu politickú krízu v Španielsku za niekoľko uplynulých desaťročí.