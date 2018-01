Katalánsky parlament zvolil za predsedu separatistu Rogera Torrenta

Roger Torrent. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 17. januára (TASR) - Nový katalánsky parlament si zvolil v stredu za predsedu separatistického politika Rogera Torrenta z politickej strany Republikánska ľavica Katalánska (ERC). Takto poslanci v podstate zaistili, že parlament bude naďalej presadzovať nezávislosť tohto regiónu na severovýchode Španielska, informovala agentúra AP.Na úvodnom zasadnutí nového parlamentu využili separatistické strany svoju tesnú väčšinu a zvolili Torrenta aj za šéfa organizačného parlamentného výboru, ktorý hrá kľúčovú úlohu v rozhodovaní o tom, o ktorých záležitostiach bude parlament diskutovať a hlasovať.Torrenta poverili úlohou vybrať kandidáta, ktorý sa pokúsi do konca tohto mesiaca zostaviť vládu. Dve separatistické strany podporujú kandidatúru odvolaného katalánskeho lídra Carlesa Puigdemonta, ktorý je spolu so štyrmi ďalšími zákonodarcami na úteku a nachádza sa v Bruseli.Puigdemont musí najprv získať súhlas Torrentovho výboru, až potom o ňom môžu hlasovať a zvoliť ho. Stal by sa "premiérom na diaľku", avšak Španielsko vyhlásilo, že tomu zabráni.Puigdemont sa naďalej zdržiava v Bruseli, kam ušiel vlani v októbri po tom, ako ho vláda v Madride v dôsledku snáh o vyhlásenie nezávislosti Katalánska zbavila funkcie predsedu katalánskej vlády. Ak by sa Puigdemont pokúsil o návrat do Katalánska, hrozí mu zatknutie.