Katalánsky premiér sa údajne chystá do Madridu, chce vystúpiť v Senáte

Barcelona/Madrid 23. októbra (TASR) - Katalánsky premiér Carles Puigdemont sa podľa oficiálne nepotvrdených informácií médií chystá zrejme do Madridu, aby tam na pôde španielskeho Senátu zaujal postoj k súčasnému sporu medzi centrálnou španielskou a jeho regionálnou vládou.Zatiaľ nie je jasné, v ktorý deň by predseda katalánskej vlády mohol zamieriť do španielskej metropoly.Podľa informácií mienkotvorného španielskeho denníka El País mu Senát navrhol ako vhodný termín štvrtok. To je však deň, keď sa v Barcelone stretnú poslanci katalánskeho parlamentu, aby prediskutovali reakciu na zámer španielskej vlády prevziať čiastočnú kontrolu nad týmto regiónom a možno i hlasovať o nezávislosti Katalánska.Puigdemont má však možnosť prezentovať sa pred plénom španielskeho Senátu i v piatok. Naopak, streda do úvahy v tejto súvislosti neprichádza.Podľa slov viceprezidenta Senátu Pedra Sanza by bolo pre senátorov cťou vypočuť si Puigdemontov názor.Hovorca katalánskej vládnej koalície Lluís Corominas však uviedol, že zasadanie katalánskeho parlamentu by mohlo trvať až do piatka. Separatisti chcú zrejme vyčkať na očakávanie rozhodnutie španielskeho Senátu o zrušení autonómie. V takom prípade by sa jednostranné vyhlásenie nezávislosti katalánskym parlamentnom nedalo vylúčiť.Španielska vláda avizovala v sobotu 20. októbra ústami premiéra Mariana Rajoya prevzatie čiastočnej kontroly nad Katalánskom s cieľom obnoviť tam ústavný poriadok a vypísať nové voľby.Vláda prijala rozhodnutie po tom, čo katalánsky premiér Carles Puigdemont v uplynulý štvrtok opäť pohrozil vyhlásením nezávislosti Katalánska, pričom však Madrid znovu vyzval na dialóg. Španielska vláda túto jeho reakciu na svoje ultimátum odmietla ako nedostačujúcu.Rajoy povedal, že chce od Senátu, aby mu dal právomoc rozpustiť regionálnu katalánsku vládu a vypísať predčasné voľby, a to čo najskôr. Navrhol, aby právomoci katalánskych úradníkov prevzali ministri ústrednej vlády.Vláda v Madride sa však podľa jeho slov nechystá zrušiť katalánsku autonómiu, ale iba odvolať regionálnych úradníkov, ktorí porušili zákon. Kroky katalánskej vlády označil za "jednostranné, protizákonné a hľadajúce konfrontáciu".