Katalánsky premiér sľúbil v roku 2017 referendum o nezávislosti

Carles Puigdemont Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 31. decembra (TASR) - Rok 2017 bude pre Katalánsko rozhodujúci, pretože sa v ňom uskutoční referendum o nezávislosti Katalánska. V novoročnom príhovore to povedal katalánsky premiéra Carles Puigdemont.vyhlásil Puigdemont.Puigdemont už predtým opakovane povedal, že referendum sa uskutoční aj bez súhlasu vlády v Madride, ktorá nezávislosť Katalánska striktne odmieta. Španielsky premiér Mariano Rajoy v piatok zopakoval, že jeho vláda nepovolí referendum, ktoréV roku 2014 španielsky ústavný súd na podnet vlády v Madride zakázal právne záväzné referendum o nezávislosti Katalánska. Zdôvodnil to tým, že predmetom plebiscitu je otázka celistvosti krajiny, ktorá nespadá do kompetencie regionálnej vlády.Namiesto toho sa v novembri 2014 konalo symbolické referendum, v ktorom sa viac ako 80 percent zúčastnených vyslovilo za nezávislosť Katalánska. Hlasovalo v ňom však iba 2,3 milióna z takmer siedmich miliónov oprávnených voličov.Regionálny parlament v Barcelone sa v októbri vyslovil za to, aby sa najneskôr do septembra 2017 konalo právne záväzné referendum o odtrhnutí Katalánska od Španielska. Aj proti tomuto zámeru sa v polovici decembra postavil španielsky ústavný súd.Katalánsko získalo koncom 70. rokov rozsiahlu autonómiu, ktorá však mnohým nestačí. Nespokojnosť ešte prehĺbila hospodárska kríza v Španielsku.