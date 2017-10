Katalánsky premiér zrušil plánované vystúpenie v španielskom Senáte

Na archívnej snímke katalánsky premiér Carles Puigdemont. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Barcelona 25. októbra (TASR) - Katalánsky premiér Carles Puigdemont zrušil na poslednú chvíľu plánované vystúpenie v španielskom Senáte v Madride. Potvrdila to v stredu v Barcelone tamojšia regionálna vláda.Puigdemont sa chystal do španielskej metropoly Madrid, aby na pôde celoštátneho parlamentu zaujal postoj k pripravovaným opatreniam centrálnej španielskej vlády premiéra Mariana Rajoya voči Katalánsku.Senát ponúkol katalánskemu premiérovi dve možnosti na vystúpenie, a to vo štvrtok na pôde výboru Senátu, ktorý sa bude zaoberať textom dokumentu súvisiaceho s Katalánskom alebo v piatok na pôde plenárneho zasadania Senátu. V oboch prípadoch mohol katalánsky premiér rátať s okamžitou výmenou názorov s predsedom španielskej vlády.Mariano Rajoy pritom už v uplynulých dňoch opakovane vyčítal Puigdemontovi absenciu pripravenosti na dialóg.Katalánsky premiér tak napokon vo štvrtok do Madridu nepocestuje a zúčastní sa naopak zasadania katalánskeho parlamentu, o ktorého prerušení sa uvažovalo v súvislosti s jeho možným vystúpením v hlavnom meste. Začiatok rokovania v Barcelone však podľa informácií novín El País a La Vanguardia posunuli z pôvodných 10.00 hod na 16.00 hod.Oficiálne je na programe rokovania pripravovaný postup Madridu, prekvapením by však nebolo ani vyhlásenie nezávislosti Katalánska či dosiahnutie konsenzu o vypísaní predčasných volieb.