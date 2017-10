Katalánsky regionálny parlament sa stretne dnes popoludní

Na archívnej snímke katalánsky premiér Carles Puigdemont. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 26. októbra (TASR) - Katalánsky regionálny parlament sa stretne vo štvrtok o 16.00 h SELČ - po prvý raz odvtedy, čo ústredná vláda v Madride podnikla kroky k možnému pozastaveniu katalánskej autonómie pre separatistickú iniciatívu tohto regiónu. Informuje o tom agentúra DPA.Objavili sa dohady, že katalánsky líder Carles Puigdemont by na nadchádzajúcom plenárnom zasadaní mohol prísť s jednostranným vyhlásením nezávislosti. Puigdemont vystúpil pred plénom katalánskeho parlamentu už 10. októbra, avšak deklaráciu odložil pre očakávaný dialóg s ústrednou vládou.Puigdemont si podľa DPA bude musieť vybrať medzi vyhlásením nezávislosti, čím by automaticky došlo k intervencii Madridu, a výzvou na nové regionálne voľby.Plenárna schôdza katalánskeho parlamentu prichádza deň pred plánovaným stretnutím španielskeho Senátu v Madride, na ktorom sa s najväčšou pravdepodobnosťou odhlasuje pozastavenie autonómie Katalánska, ako aj rozličné ďalšie sankcie predložené španielskym premiérom Marianom Rajoyom.Medzi jeho návrhmi figuruje odvolanie regionálnej vlády a vyhlásenie nových volieb do šiestich mesiacov. Navrhované kroky boli sformulované na základe článku 155 španielskej ústavy, ktorý umožňuje ústrednej vláde pozastaviť autonómiu regiónu, ak si ten neplní svoje povinnosti voči štátu.