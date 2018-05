Katalánsky súd nie je kompetentný rozhodnúť vo veci zablokovania vlády

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 29. mája (TASR) - Najvyšší súdny tribunál Katalánska (TSJC) nie je kompetentný rozhodovať vo veci zablokovania vymenovania členov novej katalánskej vlády, ku ktorému pristúpila vláda v Madride. Toto svoje rozhodnutie TSJC oznámil v pondelok v Barcelone, informovala Catalan News Agency (CNA).Na TSJC sa obrátil nový katalánsky premiér Quim Torra, ktorý minulú stredu odložil prísahu svojho vládneho kabinetu na neurčito. Dôvodom je práve spor so španielskou vládou v Madride, ktorá odmieta zverejniť v oficiálnom vládnom vestníku nominácie na posty ministrov v katalánskej vláde, a tým bráni jej uvedeniu do úradu.Quim Torra svojho času sľúbil, že posty vo svojej vláde ponúkne všetkým ministrom kabinetu zosadeného Madridom 27. októbra 2017. Jeho ponuku prijali štyria z nich vrátane Jordiho Turulla a Josepa Rulla, ktorí sú stále vo väzení. Okrem toho Torra chce, aby sa na svoje posty vo vláde vrátili aj Lluís Puig a Toni Comín, ktorí pred trestným stíhaním v Španielsku ušli do Belgicka.Keďže španielska vláda naďalej blokuje zverejnenie Torrových nominácií vo vládnom vestníku, Katalánsko zostáva pod jej správou.Výbor právnych poradcov katalánskej vlády však podľa CNA konštatoval, že je to protiprávne. Podľa jeho názoru by Madrid mal povoliť zverejnenie nominácií na nových katalánskych ministrov. Právnici zastávajú názor, že formovanie katalánskej vlády patrí k Torrovým právomociam, ktoré nemajú byť schvaľované alebo kontrolované vládou v Madride.uvádza sa v stanovisku vládnych právnikov.Podobné stanovisko k nomináciám zverejneným Quimom Torrom zaujali aj ďalší právni experti. Podľa nich sú nominácie legálne: kandidáti na ministrov sú len vo vyšetrovacej väzbe, neboli súdení a teda ani odsúdení. Otázkou však podľa právnikov zostáva, či je múdre zastávať ministerské funkcie z väzenia.Spomínaný Jordi Turull by mal v novej vláde zastávať funkciu ministra bez kresla a Josep Rull by mal zodpovedať za územnú správu. Antoni Comín by mal viesť rezort zdravotníctva a Lluís Puig má mať na starosti kultúru. Španielska vláda považuje tieto nominácie za provokáciu.Vláda v Madride má dohľad nad Katalánskom od vlaňajšej jesene. Ujala sa ho po jednostrannom vyhlásení nezávislosti regiónu a následnom aktivovaní článku 155 španielskej ústavy.