Katar plánuje zvýšiť produkciu zemného plynu o 30 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dauha 4. júla (TASR) - Politicky izolovaný Katar plánuje v nadchádzajúcich rokoch zvýšiť celkovú produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG) o 30 %. Oznámil to dnes štátny podnik Qatar Petroleum (QP).QP to uviedol deň po tom, ako emirát odovzdal svoju odpoveď na zoznam požiadaviek arabských krajín na čele so Saudskou Arábiou, ktoré začiatkom júna prerušili diplomatické vzťahy s Katarom a zablokovali aj cestnú, námornú a leteckú dopravu do a z emirátu.Prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti QP Saad Šerida al-Kaabi vyhlásil, že plánovaný rast produkcie je výsledkom rozhodnutia zdvojnásobiť očakávanú produkciu z nového plynárenského projektu v južnej časti jeho rozsiahleho podmorského ložiska North Field.Tento rast postupom času umožní Kataru zvýšiť výrobu na 100 miliónov ton LNG ročne z terajších 77 miliónov ton/rok.