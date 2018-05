Katar zakázal produkty z krajín, ktoré voči nemu zaviedli blokádu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha/Dubaj 27. mája (TASR) - Takmer rok po zavedení blokády štyroch arabských krajín voči Kataru, pristúpila vláda tejto krajiny k odvetnému opatreniu. Cez víkend oznámila zavedenie zákazu na produkty zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, z Egypta a Bahrajnu. Napriek blokáde sa totiž niektoré výrobky z týchto krajín v Katare stále predávali. Do krajiny sa dostávali cez tretie štáty.Rozhodnutie potvrdil denník Al Watan, podľa ktorého ministerstvo hospodárstva vydalo pre obchody nariadenie o zákaze predaja produktov zo spomínaných štyroch krajín. Či obchody zákaz dodržiavajú, na to dohliadnu kontrolóri, dodal denník.Štyri arabské krajiny prerušili diplomatické vzťahy a zaviedli obchodnú a dopravnú blokádu voči Kataru v júni minulého roka, pričom ako dôvod uviedli podporu terorizmu zo strany Kataru, čo ale Dauha odmietla. Takmer ročný spor sa pritom tak skoro neskončí. Ako povedal minister zahraničných vecí Bahrajnu, vyriešenie tohto sporu v dohľadnom čase neočakáva.Ako uviedla agentúra Reuters, v prvých týždňoch po zavedení blokády klesol dovoz do Kataru medziročne zhruba o 40 %. Katar má totiž suchozemskú hranicu len so Saudskou Arábiou. Najmä citlivé potraviny sa do Kataru dostávali zo Saudskej Arábie.Neskôr sa ale dovoz vrátil na pôvodnú úroveň, keďže Dauha si našla nové zdroje dodávok, napríklad Turecko, a okrem toho otvorila nové prepravné cesty, napríklad cez Omán. Okrem toho Katar zvýšil domácu produkciu, vrátane potravín.