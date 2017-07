KATARSKÁ KRÍZA: Putin telefonoval s lídrami Kataru a Bahrajnu

Ruský prezident Vladimir Putin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 1. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes telefonicky hovoril s lídrami Kataru a Bahrajnu, pričom zdôraznil potrebu diplomatického ukončenia sporov medzi Katarom a niekoľkými arabskými krajinami.Informovala o tom agentúra Reuters.Saudská Arábia, Egypt, Spojené arabské emiráty a Bahrajn prerušili v júni vzťahy s Katarom, ktorý obviňujú z podpory terorizmu a podnecovania regionálnych rozporov. Moskva sa však usiluje v tejto kauze vystupovať obozretne, pretože si chce zachovať dobré vzťahy s Katarom aj so Saudskou Arábiou.Rusko podporuje sýrskeho prezidenta Bašára Asada v sýrskej občianskej vojne a má tiež blízko k Iránu, ktorý má napäté vzťahy so Saudmi. Moskva vlani predala Kataru podiel vo svojom štátnom ropnom gigante Rosnefť, ale so Saudskou Arábiou zároveň reguluje ťažbu ropy, čo je súčasťou globálnej dohody zameranej na zvýšenie cien tejto energetickej komodity.uviedla tlačová kancelária ruského prezidenta ohľadom jeho telefonátov s katarským emirom šejkom Tamímom ibn Hamadom as-Sáním a bahrajnským kráľom Hamadom ibn Ísom al-Chalífom.Putin sa domnieva, že by malo dôjsť k priamemu dialógu medzi všetkými stranami vystupujúcimi v katarskej kríze. Kremeľ v júni vydal vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že "stabilná a mierová" situácia v Perzskom zálive je aj ruským záujmom.Medzi požiadavkami predloženými Kataru je zastavenie podpory islamistických skupín, zrušenie diplomatických vzťahov s Iránom, ktorý je úhlavným rivalom Saudskej Arábie, ako aj zatvorenie televíznej stanice al-Džazíra.