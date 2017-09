Katarský emir naznačil pripravenosť riešiť spor s koalíciou

Saudskoarabský zástupný korunný princ Muhammad bin Salmán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 9. septembra (TASR) - Katarský emir, šejk Tamím ibn Hamad as-Sání, naznačil ochotu rokovať ohľadom diplomatického sporu medzi jeho krajinou a skupinou arabských štátov vedených Saudskou Arábiou. Informovala o tom dnes panarabská televízia al-Arabíja.Spresnila, že o možnosti rokovaní hovoril katarský šejk v piatok v rozhovore so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Katarský emir pritom prejavil záujem diskutovať o požiadavkách štvorice arabských štátov so súčasným rešpektovaním záujmov všetkých zainteresovaných. Saudskoarabský princ by tento katarský návrh mal prerokovať s blokom krajín vedeným Saudskou Arábiou.Spor medzi Katarom a jeho susedmi vypukol v júni, keď Saudská Arábia, Bahrajn, Egypt a Spojené arabské emiráty prerušili diplomatické vzťahy a dopravné spojenie s Katarom kvôli jeho údajnej podpore terorizmu. Katarská Dauha tieto obvinenia popiera.Americký prezident Donald Trump tento štvrtok uviedol, že je ochotný stať sa sprostredkovateľom spomínaného displomatického sporu. Uviedol, že má skvelé vzťahy so Saudskou Arábiou a dodal, že keby dostal šancu pomôcť rokovaniam medzi Katarom a Saudskou Arábiou vedenou koalíciou, dohoda by bola dosiahnutá veľmi rýchlo.