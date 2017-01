Katarzia napísala svoju prvú filmovú pieseň, pre snímku Piata loď

Hudobníčka Katarína Kubošiová známa pod menom Katarzia (Slovensko), archívna snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Titulnú pieseň k novému slovenskému filmu Piata loď - Kde sa slzy berú zložila, otextovala a naspievala Katarzia.TASR informovala PR manažérka slovensko-česko-maďarskej snímky Zuzana Golianová. Pesničku s vokálmi Juraja Benetina z kapely Korben Dallas nahrávali a mixovali v štúdiách v Prahe a Bratislave. Je tiež súčasťou trailera k novej snímke režisérky Ivety Grófovej, ktorej predchádzajúci dlhometrážny titul Až do mesta Aš bol slovenským nominantom na Oscara 2012. Piata loď bude mať svetovú premiéru na Berlinale (9.-19.2.), do slovenských kín príde 16. marca.komentovala spoluprácu Iveta Grófová a na margo diela excentrickej pesničkárky dodala:Grófovej novinka vznikla na motívy úspešného rovnomenného románu slovenskej autorky Moniky Kompaníkovej.opísala proces tvorby Katarzia, ktorá na slovenskej scéne debutovala v roku 2013 albumom Generácia Y.Pieseň Kde sa slzy berú sa nahrávala na prelome rokov v štúdiu Beloud v Prahe a v bratislavskom štúdiu LVGNC, kde sa robil aj jej mix. Okrem verzie pre rádiá vznikol tiež špeciálny mix pre kiná.priznal hudobný producent a aranžér piesne Matej Hlaváč.Piatu loď prinesie do slovenských kín CinemArt SK. Film vznikol v slovenskej spoločnosti Hulapa film, v koprodukcii s českým partnerom Endorfilm a maďarským partnerom Katapult Film.