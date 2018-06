Katka Knechtová je vďačná za skúsenosť s porotcovaním v SuperStar

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 19. júna - Slovenská speváčka Katka Knechtová je vďačná, že si v tohtoročnej SuperStar mohla sadnúť do porotcovského kresla."Zo začiatku to bolo síce pre mňa ťažké. Aj keď nie som v šoubiznise nejaký nováčik, toto bola celkom iná situácia. Tá šoubiznisová práčka, ako to nazývam, ma trošku zomlela. Ale postupne človek pochopí, ako určité veci fungujú a snaží sa zobrať si z toho to najlepšie, takže to beriem ako pozitívnu skúsenosť. Aj pre seba aj pre tých mladých ľudí, ktorí tam boli. V konečnom dôsledku sa stala pozitívna vec," povedala v rozhovore pre agentúru SITA.Známu rodáčku z Prešova vybrali do speváckej šou na základe kastingu. "Bola to otázka správnej konštelácie. Už ma volali do tohto projektu skôr, ale vždy som odmietla. Buď som mala nejakú inú prioritu, chcela sa venovať niečomu inému alebo som sa na to jednoducho necítila a tentoraz to vyšlo, aj keď som si prv musela prejsť kastingom, kde bolo viac speváčok. Teším sa, že to vyšlo," poznamenala.