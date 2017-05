Katolíci si pripomínajú 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime

Na snímke pútnička na kolenách ide k svätyni v portugalskej obci Fatima 11. mája 2017. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 12. mája (TASR) - Katolícka cirkev na celom svete si pripomína v tomto roku 100. výročie zjavení Panny Márie v portugalskej Fatime trom malým pastierom - Františkovi, Hyacinte a Lucii. Hlavným posolstvom zjavení bola výzva k modlitbám a pokániu, ako aj nádej pre budúcnosť a viera v Božie milosrdenstvo.Prvé zo zjavení sa udialo 13. mája 1917 a ďalších päť v nasledujúcich mesiacoch jún až október, tiež vždy trinásteho v mesiaci. Súrodenci František a Hyacinta Martovci zomreli v detskom veku. Ich sesternica Lucia (1907-2005), ktorá sa dožila vysokého veku, žila zasväteným životom, šírila informácie o zjaveniach a úctu k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.Pri príležitosti storočnice fatimských zjavení pricestuje dnes večer do Portugalska na dvojdňovú návštevu pápež František. Svätý otec v tejto súvislosti vyzval veriacich, aby sa v máji i ďalších mesiacoch modlili ruženec za pokoj vo svete, ako o to prosila pred 100 rokmi Panna Mária vo Fatime.Ako vo svete i na Slovensku sa budú konať v týchto dňoch viaceré spomienkové podujatia pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Napríklad bratstvo Sprevádzajúci a Farský úrad Kalvária - Panny Márie Snežnej v Bratislave organizujú slávnostnú pešiu púť do neďalekého pútnického miesta Marianka. Uskutoční sa v sobotu 13. mája, pútnici sa stretnú o 8.10 h na bratislavskej Kalvárii pri Lurdskej jaskynke. O 15.00 h sa budú spolu s kňazmi v Marianke modliť ruženec a zúčastnia sa tam na svätej omši.V rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou - Čemerné oslávia storočnicu fatimských zjavení v sobotu a v nedeľu (13. a 14.5.). Program sa začne v sobotu večer o 18.00 h mariánskymi modlitbami a sviečkovým sprievodom so sochou fatimskej Panny Márie. O 19.30 h sa uskutoční pútnická svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. František Šándor, dekan farnosti Košice-Dóm.V nedeľu 14. mája predpoludním sa budú konať modlitby fatimského svätého ruženca a o 10.30 h slávnostná svätá omša spojená s vkladaním relikvií budúcich svätých Františka a Hyacinty Martovcov do kameňa z Kaplnky zjavenia vo Fatime, ktorý bude osadený do steny novopostaveného kostola. Hlavným celebrantom a kazateľom bude košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.Informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.