Katolícka cirkev varuje pred vzplanutím rasizmu v predvolebnom období

Na ilustračnej snímke kňazi na Námestí sv. Petra vo Vatikáne Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 23. januára (TASR) - Do kampane pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami v Taliansku sa zapojila i tamojšia mocná katolícka cirkev varujúc pred vzplanutím rasizmu.Je potrebné reagovať na kultúru strachu, ktorá sa nesmie zmeniť v xenofóbiu alebo dokonca vyvolať vystúpenia rasistického charakteru, o ktorých sme si mysleli, že sú už dávno pochované, vyhlásil v tejto súvislosti predseda Talianskej biskupskej konferencie kardinál Gualtiero Bassetti.Jeho pondelkové vyjadrenie je reakciou na slová predstaviteľa Ligy Severu Attilia Fontanu, ktorý sa vo voľbách bude uchádzať o post najvyššieho predstaviteľa regiónu Lombardsko. Fontana, ktorého podporuje aj taliansky expremiér Silvio Berlusconi, sa totiž vyjadril, že by migrácia mohla ohroziťLíder Ligy Severu Matteo Salvini v utorok pre rozhlasovú stanicu Radio Padova označil svoju stranu za, pričom kardinálovo vyjadrenie prijal s pobúrením.Prieskumy verejnej mienky v Taliansku v súčasnosti naznačujú, že by sa hlasovanie 4. marca mohlo skončiť víťazstvom stredopravých síl - Ligy Severu, Berlusconiho strany Forza Italia a pravicovej strany Bratia Talianska (Fratelli d'Italia).