Katolícki biskupi: Výročie reformácie treba prežívať v duchu pokánia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) – Podľa slov katolíckych biskupov sa reformácia evanjelikov týka aj katolíckej cirkvi. Zároveň uviedli, že 500 rokov od začiatku reformácie je dôvodom na uvažovanie nad týmito udalosťami. Podľa nich toto okrúhle výročie by mali veriaci prežiť najmä v duchu pokánia, ale i v nádeji. Uviedli to vo svojom vyhlásení.uviedli katolícki biskupi. Podľa nich ani po Druhom vatikánskom koncile nechýba v oboch cirkvách úsilie o prehlbovanie dialógu.píše sa vo vyhlásení. Zdôraznili, že chcú vyjadriť úctu a vďačnosť za to, že sa v posledných rokoch medzi cirkvami vybudovali dobré vzájomné vzťahy a porozumenie.uviedli biskupi s tým, že spoločne sa dá prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti a demokracie. Zároveň vyzvali veriacich, aby pri tejto príležitosti našli dôvod na intenzívnejšiu spoločnú modlitbu.Evanjelici na celom svete si 31. októbra pripomenú výročie reformácie, teda deň, keď teológ Martin Luther v roku 1517 vyvesil na dvere zámockého kostola v nemeckom meste Wittenberg 95 téz vystupujúcich proti pápežskému učeniu o odpustkoch.