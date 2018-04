Katriak: Po raste príplatkov za prácu v noci a cez víkend stúpnu ceny

Na snímke prezident Zväzu obchodu Slovenskej republiky (ZOCR) Martin Katriak. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 24. apríla (TASR) – Po zvýšení príplatkov za prácu v noci a zavedení príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu stúpnu podľa Zväzu obchodu (ZO) SR ceny v maloobchode. Na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave v rámci medzinárodnej konferencie Slovak Retail Summit to uviedol prezident ZO SR Martin Katriak.Rast nákladov na mzdy v celom procese výroby produktov sa totiž podľa jeho slov zohľadní v cene. Napríklad pekár, ktorý si kúpil múku od niekoho za už upravenú cenu a k tomu započíta svoje zvýšené náklady, zdvihne nákupnú cenu výrobkov pre obchod. Následne si obchod ešte zohľadní svoje zvýšené náklady najmä po zohľadnení príplatkov za prácu počas víkendov.konštatoval Katriak.V súčasnosti je podľa neho ťažké povedať, o koľko tieto ceny stúpnu.uviedol prezident ZO SR. Je to však len jeho odhad, pretože ešte nevie povedať, akú cenu bude mať výrobok, ktorý obchod kúpi od dodávateľa.Rast príplatkov za prácu v noci a počas sviatkov a tiež zavedenie príplatkov za prácu počas víkendov prináša novela Zákonníka práce od 1. mája tohto roku. Katriak predpokladá, že v nadväznosti na to by mohli v maloobchode stúpnuť ceny začiatkom leta tohto roku.Predstavitelia ZO SR zároveň zdôraznili problém, s ktorým sa dlhodobo trápia, a to je nedostatok kvalifikovaných zamestnancov v obchodoch. Aj v súvislosti s týmto problémom obchodníci avizovali, že uvažujú nad úpravou otváracích hodín v obchodoch.