Katy Perry predstavila skladbu Swish Swish

Katy Perry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 19. mája - Americká speváčka Katy Perry zverejnila skladbu Swish Swish, v ktorej hosťuje rapperka Nicki Minaj. Novinka je treťou ukážkou z albumu Witness, ktorý 32-ročná interpretka plánuje uviesť na trh 9. júna. O produkciu piesne sa postaral anglický dídžej Duke Dumont. V nahrávke tiež možno počuť sampel zo skladby Star 69 od Fatboy Slima. Priaznivci speváčky si ju môžu vypočuť napríklad prostredníctvom služby YouTube.Rodáčka z kalifornskej Santa Barbary zo spomínaného albumu Witness zverejnila okrem Swish Swish aj skladby Chained to the Rhythm (feat. Skip Marley) a Bon Appétit, v ktorej hosťuje hip-hopová formácia Migos. K obom piesňam zverejnila aj videoklipy. Podľa oficiálnej tlačovej správy interpretka ponúkne na albume skladby, ktoré odrážajú zmeny v jej osobnom živote i vo svete., vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudson, debutovala albumom Katy Hudson (2001), no známou sa stala až vďaka piesni I Kissed A Girl zo štúdiovky One Of The Boys (2008). Nasledovali albumy Teenage Dream (2010) a Prism (2013). Je tiež príležitostná herečka.Prepožičala napríklad hlas Šmolinke v snímkach Šmolkovia (2011) a Šmolkovia 2 (2013). Predstavila sa aj v dokumentoch Katy Perry: Kúsok zo mňa (2012), Katy Perry: The Prismatic World Tour (2015) či v komédii Zoolander No. 2 (2016) a v roku 2010 vo vianočnej epizóde Simpsonovcov (1989).Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.