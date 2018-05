Kaufland podporuje vyššiu spotrebu mlieka, preto dlhodobo zlacňuje viaceré jeho trvanlivé druhy Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Bratislava 15. mája (OTS) - Tretí májový utorok, ktorý tradične patrí Svetovému dňu mlieka, pripadá tento rok na 15. mája. A to je príležitosť pripomenúť si benefity mlieka a jeho konzumácie na zdravie človeka. Podľa špecialistov na výživu má stále pomerne slabé zastúpenie v našej výžive. Denne pije mlieko len 43 % detí, 45 % ho pije nepravidelne a 12 % nepije mlieko vôbec. Priemerná ročná spotreba Slováka je takmer 180 kilogramov mlieka a mliečnych výrobkov, avšak odporúčaná dávka je až 220 kilogramov.V záujme zvýšenia spotreby mlieka sa Kaufland podieľa na viacerých aktivitách, ktoré k tomu smerujú. Či už je to podpora lokálnych dodávateľov, partnerstvo v dlhodobom projekte Adoptuj kravičku , alebo najnovšie dlhodobé zlacnenie trvanlivého mlieka.Medzi lokálnymi dodávateľmi, ktorých produkciu nájdete v Kauflande, patria napríklad Syrmix Zázrivá s unikátnym produktom Zázrivské vojky a ďalšími z ovčieho, kravského aj kozieho mlieka, Poľnohospodárske družstvo Gader s čerstvým mliekom a jogurtami, či lokálny výrobca Pavol Mandinec so svojimi syrovými niťami a korbáčikmi. „“ hovoríz Poľnohospodárskeho družstva Vlára Nemšová.Zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov má hravou formou napomôcť aj projekt Adoptuj kravičku určený deťom a kolektívom. Umožňuje fiktívnu adopciu kravy, ktorá skutočne žije na niektorej zo slovenských fariem. „,“ vysvetľuje hovorkyňa Kauflandu. Svojej kravičke môže vybrať meno, dostane jej rodný list a ďalším nákupom mliečnych výrobkov sa o ňu stará, pričom ukazovateľom spokojnosti je tzv. šťasťomer. Súčasťou kampane je deň otvorených dverí na farmách, počas ktorých môžu rodičia s deťmi svoje adoptované kravy navštíviť. Jednou z tých, ktorí si kravičku vlani adoptovali, je aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.,“ zdôrazňuje výživová špecialistka. Na pultoch predajní Kaufland preto nechýba široká ponuka čerstvých mliek od viacerých slovenských výrobcov, napríklad Tatranskej či Levickej mliekarne, a najnovšie pristúpil Kaufland v záujme zvýšenia spotreby mlieka, aj k dlhodobému zlacneniu trvanlivých mliek, vrátane privátnej značky K-Classic. Napriek tomu, že konzumácia mlieka má veľa výhod, mnohí ľudia majú problém s jeho trávením. Pre ľudí trpiacich laktózovou intoleranciou, neznášanlivosťou na kazeín, alebo iné mliečne bielkoviny ponúka Kaufland pod privátnou značkou K-take it veggie rastlinné mlieka, ako sójové či mandľové, ktoré sú prirodzene bezlepkové a bezlaktózové.