Kaufland podporuje vyššiu spotrebu mlieka, preto dlhodobo zlacňuje viaceré jeho trvanlivé druhy

V záujme zvýšenia spotreby mlieka sa Kaufland podieľa na viacerých aktivitách, ktoré k tomu smerujú. Či už je to podpora lokálnych dodávateľov, partnerstvo v dlhodobom projekte Adoptuj kravičku , alebo najnovšie dlhodobé zlacnenie trvanlivého mlieka.Medzi lokálnymi dodávateľmi, ktorých produkciu nájdete v Kauflande, patria napríklad Syrmix Zázrivá s unikátnym produktom Zázrivské vojky a ďalšími z ovčieho, kravského aj kozieho mlieka, Poľnohospodárske družstvo Gader s čerstvým mliekom a jogurtami, či lokálny výrobca Pavol Mandinec so svojimi syrovými niťami a korbáčikmi. „Prevádzka našej mliekarne sa nachádza v areáli družstva v Hornom Srní. Predtým sme vyrábali v malej kolibe na salaši nad obcou. Špecializujeme sa výhradne na ovčie produkty: bryndzu, jogurty, žinčicu, nite, parenice a syry. Klasický biely ovčí syr máme v slanej verzii, tiež ochutený, údený, ale aj zrejúci syr. Vďaka tomu, že sa naše výrobky predávajú už aj v Kauflande nás pozná viac ľudí a v mestách, do ktorých by sme inak naše výrobky nedodávali,“ hovorí Michaela Čuhárová z Poľnohospodárskeho družstva Vlára Nemšová.Zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov má hravou formou napomôcť aj projekt Adoptuj kravičku určený deťom a kolektívom. Umožňuje fiktívnu adopciu kravy, ktorá skutočne žije na niektorej zo slovenských fariem. „Za nákup 10 mliečnych výrobkov, napríklad aj nízkotučného, polotučného alebo plnotučného trvanlivého mlieka privátnej značky K-Classic , si môže ktokoľvek adoptovať kravu a ďalej sa o ňu formou hry starať,“ vysvetľuje hovorkyňa Kauflandu Lucia Langová. Svojej kravičke môže vybrať meno, dostane jej rodný list a ďalším nákupom mliečnych výrobkov sa o ňu stará, pričom ukazovateľom spokojnosti je tzv. šťasťomer. Súčasťou kampane je deň otvorených dverí na farmách, počas ktorých môžu rodičia s deťmi svoje adoptované kravy navštíviť. Jednou z tých, ktorí si kravičku vlani adoptovali, je aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.„V dnešnej dobe sa často stretávame s názormi, že mlieko nie je vhodná potravina pre človeka. Faktom však je, že obsahuje mnoho zdraviu prospešných látok, ako napríklad vitamíny A, D, skupiny B, vápnik, fosfor, mliečne bielkoviny a mliečny tuk. Zohráva tiež dôležitú úlohu pri prevencii osteoporózy, ktorá je u nás pomerne častá,“ zdôrazňuje výživová špecialistka Klaudia Ilčíková. Na pultoch predajní Kaufland preto nechýba široká ponuka čerstvých mliek od viacerých slovenských výrobcov, napríklad Tatranskej či Levickej mliekarne, a najnovšie pristúpil Kaufland v záujme zvýšenia spotreby mlieka, aj k dlhodobému zlacneniu trvanlivých mliek, vrátane privátnej značky K-Classic. Napriek tomu, že konzumácia mlieka má veľa výhod, mnohí ľudia majú problém s jeho trávením. Pre ľudí trpiacich laktózovou intoleranciou, neznášanlivosťou na kazeín, alebo iné mliečne bielkoviny ponúka Kaufland pod privátnou značkou K-take it veggie rastlinné mlieka, ako sójové či mandľové, ktoré sú prirodzene bezlepkové a bezlaktózové.