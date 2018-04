Kaufland pokračuje v nasadenom tempe

Pomáhame potravinami Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (OTS) - Minulý rok sa opäť niesol v znamení pomoci druhým a to nielen v rámci niekoľkoročnej spolupráce so Slovenským Červeným krížom, ale aj vďaka zodpovednému prístupu k životnému prostrediu, rozvoju zamestnancov či cez podporu regionálnych dodávateľov. Všetky tieto aktivity priniesli množstvo pozitívnych výsledkov v rámci oblasti spoločenskej zodpovednosti.V posledných rokoch sa dostáva čoraz viac do popredia téma dobrovoľníctva a firmy sú v tejto oblasti z roka na rok aktívnejšie. Kaufland svojich zamestnancov motivuje, aby sa zúčastňovali dobrovoľníckych aktivít, akými sú projekt Naše mesto, Giving Tuesday či kampane Daj pár deci alebo Divadelná kvapka krvi, ktoré organizuje v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) už 5 rokov.“ informuje. Spolupráca s SČK však dobrovoľnými odbermi nekončí. Tradíciu v Kauflande má už aj spoločná zbierka potravín, ktorá sa koná každoročne v jeden deň v októbri. Táto zbierka s názvom Pomáhame potravinami je zameraná na pomoc ľuďom v núdzi formou darovania potravinových balíkov. Minulý rok sa počas jedného dňa podarilo vyzbierať 49 ton potravín, ku ktorým Kaufland venoval ďalších 10 ton. „“ hovorízo SCR oddelenia spoločnosti Kaufland. Humanitárna činnosť SČK je ďalšou oblasťou, kde je Kaufland aktívny. Celkovo daroval už 8 záchranárskych stanov pre prípad krízových situácií.Ohľaduplnosť a spoločenská zodpovednosť firmy voči životnému prostrediu sa prejavuje napríklad v rozširovaní sortimentu, ktorý je vyrobený s ohľadom na životné prostredie a ľudí. „, vysvetľuje Turček Pfundtnerová. Predajne obchodného reťazca už dlhodobo využívajú technológiu rekuperácie, LED osvetlenie, sú vybavené energeticky efektívnou technikou, ako napríklad viac ekologickejšími chladiacimi a mraziacimi boxami. V rámci šetrenia životného prostredia Kaufland postupne nahrádza aj papierové cenovky elektronickými pri ovocí a zelenine. Pri zásobovaní jednotlivých predajní dbá na elimináciu uhlíkovej stopy v čo najväčšej miere.Spolupráca s menšími regionálnymi dodávateľmi odštartovala v roku 2017 a doteraz Kaufland úspešne rozbehol spoluprácu už s 33 dodávateľmi v rámci 42 predajní po celom Slovensku. Cieľom je rozšírenie produktového portfólia a spestrenie ponuky ešte väčším výberom nielen chutných, ale aj zdravých výrobkov práve od menších regionálnych dodávateľov, ktorých miestna komunita pozná a vyhľadáva. Táto spolupráca im otvára cestu ako rásť a zároveň získať potrebné skúsenosti v rámci spolupráci s veľkým obchodným reťazcom. Spoločnosť spustila minulý rok kampaň Na bicykli do obchodu, počas ktorej motivovala zákazníkov k zdravšiemu a zodpovednejšiemu životnému štýlu tým, že na cestu na nákup uprednostnili ekologickejší dopravný prostriedok – bicykel.Rozvoj a spokojnosť zamestnancov je takisto kľúčovou oblasťou. Vytvárať im priaznivé pracovné podmienky, skĺbiť prácu a voľný čas, rodinný život je pre spoločnosť dôležitý. Okrem toho zamestnancom ponúka možnosť kariérneho rastu, mentoringu, ďalšieho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie. Kaufland je jednou z mála spoločností, kde našli svoje plnohodnotné uplatnenie aj zamestnanci trpiaci poruchou autistického spektra.Cieľom spoločnosti Kaufland je dbať na spôsob svojho podnikania a svoje konanie smerovať v prospech spoločnosti v krajine, v ktorej podniká. V spoločensky zodpovedných aktivitách, realizácii verejnoprospešných projektov či angažovanosti voči zákazníkom a menším regionálnym dodávateľom bude vo veľkej miere pokračovať aj naďalej.