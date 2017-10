Kaufland pomáha odchovancom z domovov so získaním vodičských preukazov

Foto: Kaufland/Anastasia Smanyuk Foto: Kaufland/Anastasia Smanyuk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (OTS) - A práve týmto „mladým dospelým“ sa snaží pomôcť aj spoločnosť Kaufland, ktorá už 4 roky pomáha Domovskému vzdelávaciemu centru v Dunajskej Lužnej. Vo svojich prevádzkach zamestnáva viacero odchovancov centra a finančne mu prispieva na kurzy varenia, cudzích jazykov či vodičské kurzy. Aj tento rok môže opäť absolvovať vodičský kurz ďalších 5 odchovancov z domova.Toto centrum je štartovacím bodom práve pre ľudí, ktorí vyrastali v detskom domove, a ktorých štart do samostatného života nie je ľahký. Spoločnosť Kaufland sa preto rozhodla podať im v tomto smere pomocnú ruku.,“ hovorí, vedúci Marketingu spoločnosti Kaufland.K spolupráci sa vyjadril PhDr. Ján Herák, sociálny pracovník Domovského vzdelávacieho centra v Dunajskej Lužnej: „,“ dodávaJedným z príkladov odchovankyne Domovského vzdelávacieho centra v Dunajskej Lužnej, ktorá bude už čoskoro vodičský kurz končiť, je aj: „Pre bežného človeka je získanie vodičského preukazu možno triviálnou záležitosťou, no mladí ľudia z detských domovov by to bez pomoci nezvládli. Aj vďaka podpore centra, ako aj spoločnosti Kaufland, je však ich skok do reálneho života aspoň trochu jednoduchší.