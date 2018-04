Kaufland zabodoval v súťaži kreativity v obchode Múza Merkúra Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (OTS) - Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najkreatívnejšie marketingové a komunikačné projekty v oblasti retailu realizované na Slovensku za uplynulý rok. Hlavnými kritériami súťaže Múza Merkúra sú inovácia, kreativita projektu a ich prevedenie priamo v predajniach. Členmi odbornej poroty súťaže sú odborníci z radov reklamných agentúr, zástupca organizátora a odborní novinári. Obchodný reťazec Kaufland získal, v rámci kategórie spoločenská zodpovednosť (CSR) v obchode, prvé aj tretie miesto, čím potvrdzuje, že termín spoločensky zodpovedná firma nie je pre neho len frázou.Toto ocenenie nasvedčuje tomu, že Kaufland ako predajca potravín si uvedomuje svoju zodpovednosť aj v oblasti tvorby sortimentu. Portfólio výrobkov vyrobených s ohľadom na životné prostredie a ľudí neustále rozširuje. Popri tom však dbá aj na to, aby si zákazník svoj nákup odnášal vo viacnásobne použiteľných, ekologických taškách. V máji 2017 sa Kaufland pridal ako jeden z prvých reťazcov k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR „Bez igelitiek“ a zastavil predaj najpredávanejšej igelitovej tašky. Tú nahradil jej ekologickým variantom s certifikátom Der Blaue Engel, ktorý zaručuje, že výrobok je vo všetkých smeroch šetrný k životnému prostrediu. Na jeseň 2017 zaradil do svojho sortimentu textilnú tašku z bio bavlny. Túto novinku vo svojom sortimente uviedol spolu s online vzdelávacou CSR kampaňou pod názvom „S igelitkou nemôžeš byť šik – nos si nákup v bavlnke“. Cieľom kampane bolo vtipnou, odľahčenou formou vykresliť igelitku ako vec, ktorá je úplne „out“ a vzdelaná, moderná žena ju ani nezoberie do rúk. Jej tvárami sa stali známa stand up komička Evelyn a herečka Mária Havranová.Kaufland a Slovenský Červený kríž (ŠČK) spolupracujú už niekoľko rokov vo viacerých oblastiach. V uplynulom roku spoluprácu ešte rozšírili a spoločne podporili rozvoj terénnych sociálnych služieb, ktoré SČK zabezpečuje na Slovensku už od svojho vzniku. Každý, kto počas trvania projektu „Pomáhajme s chuťou“ nakúpil výrobky privátnej značky K-Classic, prispel spolu s Kauflandom na nové špeciálne upravené vozidlá určené na prepravu sociálne slabších či hendikepovaných občanov. Počas troch mesiacov sa podarilo vyzbierať financie na nákup 5 nových vozidiel, ktoré pomáhajú ľuďom v piatich slovenských okresoch.Vianoce, dlho očakávané sviatky pokoja a radosti, sa každý rok už tradične menia na stres, hektiku a hádky. A hoci harmónia a vianočná pohoda sa kúpiť nedajú, sviatočné dobroty áno. Práve to bolo posolstvom zatiaľ poslednej vianočnej kampane, v ktorej Kaufland pozýval za jeden stôl. A pri ňom sa najlepšie udobruje. Táto kampaň získala umiestnenie v kategórii TOP značka v obchode.Umiestnenie získala za modernizáciu svojich predajní. Cieľom prestavby bolo zvýšiť komfort nákupu pre zákazníkov a ponúknuť im najvyšší technický štandard s ohľadom na životné prostredie.. V kategórii Umiestňovanie produktov v mieste predaja zabodovala kampaň, v ktorej sa Kaufland snaží o podporu lokálnych a regionálnych dodávateľov. „,“ vysvetľuje