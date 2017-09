Kaufland zlacní slovenské mliečne výrobky

Spoločnosť Kaufland

Aktuálna situácia na trhu ako dôsledok mliečnej krízy nie je jednoduchá, známy je súčasný problém v súvislosti s cenou a množstvom masla na trhu. Kaufland dokáže uspokojiť dopyt svojich zákazníkov v komodite ako celku. Predpokladá sa, že cena masla sa už nebude dramaticky zvyšovať, no tento vývoj je stále otázkou skôr pre producentov a dodávateľov. „Faktory, ktoré prispeli k tomuto stavu nevieme ovplyvniť, no snažíme sa napriek tomu spotrebiteľovi poskytnúť čo najlepšie podmienky pre nákup. Chceme vyjsť našim zákazníkom v ústrety a umožniť im nakúpiť si aspoň iné mliečne produkty za zvýhodnené ceny. Ponuka zlacnených výrobkov práve od slovenských dodávateľov len potvrdzuje našu dlhodobú snahu o podporu domácich výrobcov, ktorým aj vďaka podobným akciám zabezpečujeme zvýšený odbyt pre ich produkty a stimulujeme ekonomiku vpred. Veríme, že zákazníci túto snahu privítajú pozitívne a svojou nákupnou voľbou toto úsilie taktiež podporia," uviedol Martin Gärtner, vedúci oblasti marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s..V ponuke platnej od 28.septembra zákazníci nájdu zlacnené mliečne produkty ako napríklad rôzne druhy smotanových jogurtov či dezertov, smotany na varenie, tavené syry, bryndzu, cmar či rôzne zrejúce syry.Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1230 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 63 prevádzok.Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017), Najdôveryhodnejšia značka (2016) a Zodpovedný predajca (2016). V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk