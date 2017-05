KAUZA ČISTÝ DEŇ: Akreditačná komisia dala rezortu práce odporúčania

Na snímke resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) – Ministerstvo práce by malo požiadať Policajný zbor o aktuálne informácie vo veci resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante. Rezortu to dnes odporučila jeho akreditačná komisia.Tá sa na svojich zasadnutiach priebežne informuje o centre.povedal pre TASR hovorca ministerstva práce Michal Stuška. Podnet k takémuto kroku komisia podľa Stušku zatiaľ nemá.Akreditačná komisia sa Čistým dňom zaoberala i na predchádzajúcom zasadnutí. Ministrovi práce Jánovi Richterovi (Smer-SD) sa nepáčilo, ako Čistý deň komunikuje situáciu okolo detí v centre. Komisia vtedy nedospela k stanovisku, či zariadeniu odňať, alebo ponechať akreditáciu. V tejto veci jej členovia nehlasovali, nemali k tomu dostačujúce informácie. Uznesenie v súvislosti so zariadením neprijali ani dnes.Komisia sa resocializačným zariadením zaoberala aj koncom minulého roka, ministerstvu práce vtedy odporučila vziať centru akreditáciu. Rezort potom začal voči zariadeniu správne konanie. Ministerstvo však nakoniec rozhodlo, že mu akreditáciu ponechá. Neexistovali podľa neho. Rozhodnutie vyplynulo z vnútorných šetrení aj z ukončených záverov prokuratúry i polície.Richter dlhodobo tvrdí, že rozhodnutie o ponechaní akreditácie je podmienečné. Vo veci ešte podľa neho prebiehajú viaceré šetrenia a ak sa odhalí niečo závažné, rezort bude v tejto veci