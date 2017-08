Kauza policajnej streľby na auto sa do NR SR vráti už na budúci týždeň

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 18. augusta (TASR) - Kauza streľby policajtov na unikajúce auto, po ktorej zahynul 17-ročný mladík, sa do parlamentu vráti už na budúci týždeň. Členovia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť sa k prípadu opäť dostanú po tom, ako rokovanie o incidente ešte 20. júna prerušili. Výbor zasadne vo štvrtok 24. augusta, pôvodne sa hovorilo až o septembri. Na rokovaní za zatvorenými dverami má minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) predložiť informáciu o postupe polície.Predseda výboru Anton Hrnko (SNS) ešte v júni argumentoval, že je lepšie počkať na výsledok policajnej inšpekcie a vyhodnotiť na základe toho ďalšie kroky.uviedol Hrnko.Opozícia vtedy prišla s niekoľkými návrhmi do diskusie. Prvý je, aby sa rozšíril inštitút objektívnej zodpovednosti aj na vodiča, ktorý nezastaví policajnej hliadke. V prípade, ak nepôjde o nebezpečného páchateľa či nebezpečnú jazdu. Druhý návrh je zmena metodiky, aby policajti sledovali unikajúce auto z diskrétnej vzdialenosti, napríklad bez majákov a zapojili viac hliadok.Po streľbe policajtov na unikajúce auto neďaleko Novej Bane zomrel v noci zo soboty na nedeľu (18.6.) 17-ročný mladík. Udalosť sa stala po tom, ako policajná hliadka spozorovala auto, ktoré viedol 19-ročný Michal z okresu Zlaté Moravce. Ten bol polícii známy, keďže už predtým šoféroval motorové vozidlo v čase, keď mal uložený zákaz.Policajná hliadka preto chcela vodiča zastaviť a skontrolovať. Vybrala sa za autom v smere na obec Orovnica, zapla výstražné zvukové a svetelné znamenie, na ktoré vodič reagoval zrýchlením a následne aj riskantným predbiehacím manévrom. Policajti preto použili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Keďže vodič nereagoval, použili varovný výstrel na auto. To následne havarovalo neďaleko obce Hronský Beňadik v časti Psiare.Vo vozidle sa nachádzali ďalšie tri osoby, 16-ročná spolujazdkyňa sediaca vedľa vodiča a dvaja spolujazdci sediaci na zadných sedadlách. Jeden z nich, 17-ročný Tomáš, utrpel zranenie. Policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, pričom až do príchodu jej posádky sa snažili mladého muža na mieste oživovať. Ten však na mieste zraneniu podľahol.