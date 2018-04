Kauza Skripaľ: Britskí experti začínajú v Salisbury s dekontamináciou

Policajti uzatvárajú vstup na parkovisko supermarketu po tom, ako objavili podozrivé auto v blízkosti ktorého našli bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru otrávených v anglickom meste Salisbury 12. marca 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. apríla (TASR) - V juhoanglickom meste Salisbury, kde začiatkom marca otrávili bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, sa začína dekontaminácia. Ako informovala televízia Sky News, do mesta v utorok na úsvite prišli tri vojenské nákladné vozidlá.Úlohou vojenských expertov je očistiť celý rad lokalít od nervovoparalytickej látky, ktorá bola zrejme použitá na otravu Skripaľovcov. Britské ministerstvo životného prostredia informovalo, že aj malé stopy po látke typu novičok môžu byť toxické.Dva veľkokapacitné kontajnery ako svoje zázemie vojenskí experti zložili v blízkosti nákupného centra The Maltings, kde svojho času našli Skripaľovcov v bezvedomí na lavičke.Podľa Sky News experti budú pracovať na deviatich miestach, kde sa Skripaľovci zdržiavali.Dekontaminácia môže trvať aj niekoľko mesiacov. Experti najprv odoberú vzorky pôdy, trávnikov a dlažobných kociek, ktoré budú zaslané do laboratória. Potom sa dané povrchy dekontaminujú a znova sa urobí test, či boli zničené všetky stopy po nervovoparalytickej látke.Dekontaminované budú dve sanitky, ktorými Skripaľovcov po otrave prevážali, jedna z policajných staníc, reštaurácia Zizzi, kde Skripaľovci obedovali, garáž, kde bolo zaparkované ich auto, ako aj dom policajta Nicka Baileyho, ktorý bol tiež vystavený otravnej látke.Ako posledný bude dekontaminovaný dom Sergeja Skripaľa, kde zrejme došlo k otrave, a následne aj hostinec Mill pub, kde sa Skripaľovci zastavili na pohárik. Obe tieto lokality sú stále miestom činu, preto tam experti na likvidáciu otravných látok nezasahujú.Sergeja a Juliju Skripaľovcov hospitalizovali s príznakmi otravy v britskom Salisbury 4. marca. Neskôr sa obaja dostali z kritického stavu. Vyšetrovanie odhalilo, že počas pokusu o atentát bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v Rusku.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov 14. apríla uviedol, že švajčiarske centrum pre radiačné, chemické a rádiologické štúdiá zistilo, že analýzy vzoriek z miesta otravy Skripaľovcov odhalili prítomnosť látky BZ, ktorá bola v arzenáloch USA a Británie. Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) však krátko na to toto Lavrovovo tvrdenie vyvrátila.V reakcii na incident v Salisbury asi 30 západných krajín vyhostilo ruských diplomatov. Kremeľ v reakcii na to vyhlásil za nežiaduce osoby diplomatov z 25 krajín.