Kauza spolčenia Trumpovej kampane s Ruskom je podľa senátorov otvorená

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. októbra (TASR) - Senátori vyšetrujúci ruské zasahovanie do minuloročných prezidentských volieb v USA zatiaľ nedospeli k záveru, či sa niekto z kampane prezidenta Donalda Trumpa spolčil s Rusmi.Dvaja senátori, ktorí vedú jedno z troch vyšetrovaní tohto zasahovania, tiež v stredu novinárom povedali, že ešte je veľa práce vrátane zabezpečenia ďalších volieb pred pokusmi o ovplyvnenie zo zahraničia.Senátor Richard Burr, republikánsky predseda senátneho výboru pre tajné služby, uviedol, že vyšetrovatelia sa budú aj naďalej zaoberať dôkazmi, či neexistujemedzi Rusmi a Trumpovou kampaňou.uviedol na brífingu pred novinármi.Výbor dosiahol, že dôverujú názoru spravodajskej komunity z konca minulého roka, že zasahovanie zo strany Ruska zvýhodňovalo Trumpa, konštatoval Burr. Podľa neho však členovia nevylúčili, že vyhodnotenie výboru bude v niektorých oblastiach odlišné.Burr a demokratický senátor Mark Warner pripomenuli, že výbor vypočul viac ako 100 svedkov vrátane bývalého šéfa Trumpovej kampane Paula Manaforta a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera. Preskúmali tiež vyše 100.000 strán dokumentov.Avšak výbor má vypočuť ešte niekoľko svedkov spojených s Trumpovou kampaňou a so stretnutím z júna 2016 za účasti Kushnera, Manaforta, prezidentovho syna Donalda Trumpa ml. a Rusov. Výbor chce vypočuť Trumpa mladšieho a každého, kto má so stretnutím niečo spoločného, píše agentúra AP.Svedkom, ktorého sa senátorom nepodarilo vypočuť, je bývalý britský špión Christopher Steele. Ten je zrejme autorom spisu o údajných napojeniach Trumpa na Rusko a o jeho aktivitách v Moskve. Burr uviedol, že výbor "narazil na stenu" pri žiadostiach o vypočutie Steela, ktorý nesúhlasil s osobným stretnutím so senátormi. Podľa Burra výbor nemôže posúdiť dôveryhodnosť spisu bez toho, aby vedel, kto ho objednal, zaplatil a aké sú jeho zdroje.