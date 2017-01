Kauzu policajnej šikany rómskych chlapcov opäť prejednáva súd

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Košice 25. januára (TASR) – Na Okresnom súde Košice II dnes opäť začalo pojednávanie v kauze šikanovania rómskych chlapcov košickými policajtmi na policajnej stanici z roku 2009. Prvostupňový súd v roku 2015 oslobodil desať obžalovaných zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Krajský súd vlani v apríli po odvolaní sa prokurátora tento rozsudok zrušil.Vec tak má okresný súd v potrebnom rozsahu znovu prejednať a rozhodnúť. Dôvodom je nejasnosť a neúplnosť skutkových zistení, na objasnenie ktorých treba vykonať ďalšie dôkazy.Šesť rómskych chlapcov zo sídliska Luník IX vo veku od desať do 16 rokov predviedli policajti 21. marca 2009 na Obvodné oddelenie Policajného zboru (PZ) Košice - Juh pre podozrenie z lúpežného prepadnutia dôchodkyne. Podľa obžaloby a medializovaného videozáznamu policajti chlapcov ponižovali, nútili ich dávať si navzájom facky či vyzliecť sa donaha.V kauze boli obžalovaní vtedajší policajti, deväť mužov a jedna žena. Generálna prokuratúra ich vinila zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, štyroch z nich aj z vydierania. Obžalovaní vinu odmietli. Následkom kauzy v minulosti došlo k ich prepusteniu z polície, ako však dnes uviedol jeden z obhajcov, všetky takéto personálne rozkazy zrušil Krajský súd v Bratislave, čo potvrdil aj Najvyšší súd SR.Na okresný súd dnes neprišiel ani jeden z obžalovaných, všetci však súhlasili s pojednávaním v ich neprítomnosti. Z rómskych chlapcov, dnes mladíkov, prišli štyria, jedného z nich priviedli do pojednávacej miestnosti z výkonu trestu odňatia slobody.Na pojednávaní vypovedal opätovne jeden z poškodených rómskych mladíkov s cieľom odstrániť rozpory v jeho predchádzajúcich výpovediach. Pri čítaní svojich výpovedí z prípravného konania reagoval, že „to je skutočná pravda“. Niektoré podrobnosti si následne pred súdom nepamätal alebo ich vykreslil rozdielne, na čo poukazovala obhajoba. Vzhľadom na chýbajúcich dvoch poškodených, ktorých chcel súd vypočuť, odročili ďalšie pojednávanie na marec.Podľa pôvodného rozsudku okresného súdu z februára 2015 predložené dôkazy nepostačovali na uznanie viny, a to ani u jedného z obžalovaných. Dôkazy nesvedčili ani pre jednoznačný a nespochybniteľný záver, že sa skutok stal tak, ako ho žaloval prokurátor. Zostrihaný videozáznam podľa súdu nebol získaný zákonným spôsobom a ako dôkaz ho nepripustil. Obžaloba tak bola odkázaná najmä na výpovede svedkov.