Kauzu sms komunikácie novinárov RTVS s G. Grendelom je uzavretá

Bratislava 9. februára (TASR) – Parlamentný výbor pre kultúru a médiá uzavrel kauzu sms komunikácie bývalého hovorcu ministra vnútra Gábora Grendela (OĽaNO-NOVA) s redaktormi RTVS. Členovia výboru po trojhodinovej diskusii zobrali na vedomie záverečné správy kontrolných komisií Rady RTVS a RTVS. Tie preverovali dosahy komunikácie na obsah verejnoprávneho spravodajstva, pričom nezistili porušenie zákona.Na návrh poslanca Miroslava Číža (Smer-SD) výbor uložil Rade RTVS, aby mu do 15. apríla predložila správu o stave publicistiky a spravodajstva v RTVS. Takéto uznesenie podporilo všetkých 11 členov výboru. Prešiel aj návrh predsedu výboru Dušana Jarjabka (Smer-SD), kritizujúci, ako sa ku kauze postavili profesijné novinárske organizácie.Tie zaslali rade stanoviská, v ktorých sa odmietli zaoberať obsahom nezákonne získaných sms správ, ktoré boli zverejnené na internete a upozornil na ne kontroverzný podnikateľ Marián Kočner. Výbor skonštatoval, že vyjadrenia niektorých profesijných novinárskych organizácií sú formálne a alibistické a obchádzajú etický rozmer celej problematiky.Výbor preto považuje „nepripravenosť, neochotu či neschopnosť týchto organizácií plniť autoregulatívne funkcie za vážny podnet pre vecne príslušný rezort kultúry na prípravu aktualizácie mediálnej legislatívy v blízkej budúcnosti, aby zodpovedala podobným kontrolným normám pre printové a elektronické médiá“.Neprešli, naopak, uznesenia opozičných poslancov Jozefa Viskupiča a Viery Dubačovej (OĽaNO-NOVA). Viskupič žiadal, aby výbor apeloval na Radu RTVS a vedenie RTVS, aby odolali politickým tlakom a podnikli reálne kroky k vzostupu nezávislosti a dôveryhodnosti verejnoprávneho spravodajstva a publicistiky.konštatoval po skončení zasadnutia výboru Jarjabek. Podľa neho práca kontrolných komisií mala zmysel. Vyzdvihol, že v dôsledku kauzy vznikne na pôde RTVS Etická komisia.Poslanec Peter Marček (nezaradený) sa generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku opýtal, či šéf spravodajstva Lukáš Diko má aj naďalej jeho dôveru. Diko sa vo zverejnených sms správach nemiestne vyjadroval na adresu kolegov, za čo sa im neskôr ospravedlnil.odpovedal poslancovi Mika.Viskupič poukázal na to, že podľa zistení kontrolných komisií nebolo v dôsledku sms komunikácie novinárov s Grendelom ovplyvnené spravodajstvo RTVS v prospech politického hnutia OĽaNO-NOVA.kritizoval.Parlamentný výbor vlani v októbri vyzval Radu RTVS, aby preskúmala publikované podozrenia a do 30 dní informovala o prijatých opatreniach, ktoré zabezpečia objektivitu, nestrannosť a vyváženosť spravodajských relácií RTVS. Učinil tak po tom, čo podnikateľ z mafiánskych zoznamov Kočner upozornil na sms komunikáciu viacerých novinárov s Grendelom, poslancom a niekdajším hovorcom ministra vnútra Daniela Lipšica.Druhú komisiu zriadil samotný šéf RTVS Mika. Zo záverečnej správy komisie vyplýva, že v prešetrovaných obdobiach neutralita spravodajstva v prospech politickej strany NOVA, resp. OĽaNO-NOVA ovplyvnená nebola a že v skúmaných prípadoch komisia nezistila nijaké porušenie princípov nezaujatosti a nezávislosti.Kontrolná komisia Rady RTVS konštatovala, že zistenia Komisie RTVS sú podložené korektným vyhodnotením dostupných údajov a materiálov. Sekcii spravodajstva odporúča Komisia Rady RTVS vypracovať ucelený metodický materiál opatrení, ktoré vylúčia akúkoľvek ingerenciu do nezávislosti redaktorov.