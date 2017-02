Kazachstan pozval Sýriu a povstalcov na budúcotýždňové rozhovory

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 11. februára (TASR) - Sýrska vláda a povstalecké delegácie boli spoločne s osobitným vyslancom OSN pre Sýriu, Staffanom de Misturom, pozvaní do Astany v dňoch 15. až 16. feruára. Oznámilo to dnes kazašské ministerstvo zahraničných vecí.Rozhovory v kazašskej metropole sa sústredia na uplatňovanie a konsolidáciu prímeria v Sýrii, dodalo ministerstvo. Na stretnutie pozvalo aj predstaviteľov Jordánska a USA.Rokovania sprostredkované Ruskom, Iránom a Tureckom sa začali minulý mesiac s cieľom upevniť široké prímerie, ktoré je v platnosti od konca decembra.Uvedená trojica krajín zmapovala oblasti, ktoré sú podľa nej pod kontrolou umiernených opozičných síl zahrnutých v prímerí a oblasti pod kontrolou teroristických skupín, na ktoré sa prímerie nevzťahuje.Prímerie zredukovalo boje vo väčšine Sýrie, ktorú v uplynulých rokoch zničila občianska vojna s viacerými bojovými frontami.Sýrsky konflikt, ktorý sa začal demonštráciami proti vláde prezidenta Bašára Asada v marci 2011, vyústil do štvorstrannej občianskej vojny. O život v nej prišli stovky tisíc ľudí a približne polovica z predvojnovej 22-miliónovej populácie Sýrie v nej ušla zo svojich domovov.