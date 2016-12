Kazachstan zasadne v januári v Bezpečnostnej rade OSN ako nestály člen

Hlavné mesto Kazachstanu Astana. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Astana 31. decembra (TASR) - Boj proti terorizmu, boj proti tzv. Islamskému štátu, stabilizácia regiónu a najmä Afganistanu, riešenie problémov v strednej Ázii, ako aj jej rozvoj, agenda Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov – aj týmto otázkam sa chce Kazašská republika venovať ako nestály člen BR OSN v rokoch 2017-18. Popri tom sa bude zameriavať na otázky energetickej, potravinovej, vodnej a jadrovej bezpečnosti. Za nestáleho člena BR OSN bol Kazachstan zvolený v lete 2016, a to prvýkrát vo svojich dejinách.zdôraznil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky v Českej republike a Slovenskej republike so sídlom v Prahe Seržan Abdykarimov.Pre Astanu je zvolenie za nestáleho člena BR OSN nielen "veľkou cťou a zodpovednosťou, ale aj uznaním hlbokého priľnutia nášho štátu k princípom Charty OSN od chvíle vstupu do svetovej organizácie v roku 1992," zdôraznil Abdykarimov.Veľvyslanec hovoril začiatkom tohto mesiaca v Bratislave pri príležitosti okrúhleho stola "Dvadsaťpäť rokov nezávislosti Kazašskej republiky: priateľstvo a partnerstvo so Slovenskom".Kandidatúru na miesto nestáleho člena v BR OSN na roky 2017-18 predložil Kazachstan v súlade so zásadami OSN o spravodlivej a rovnakej geografickej rotácii a adekvátnom zastúpení všetkých členských štátov ázijsko-tichomorskej skupiny v BR OSN.Kazachstan vedie mierovú, nezávislú, vyváženú a predvídateľnú zahraničnú politiku a prispieva k posilneniu mieru v regionálnej i globálnej bezpečnosti formou dialógu medzi civilizáciami, náboženstvami aj kultúrami. Okrem toho pomáha k riešeniu klimatických zmien, zasadzuje sa za trvalo udržateľný rozvoj a energetickú bezpečnosť, konštatoval veľvyslanec Abdykarimov.Pripomenul, že Astana už získala skúsenosti v predsedníctvach medzinárodných organizácií – v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2010, v Organizácii islamskej spolupráce (OIS) v rokoch 2011-12, v Šanghajskej organizácii spolupráce (ŠOS), v Organizácii zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) či Konferencii o interakcii a opatreniach na budovanie dôvery v Ázii (CICA), ktorá vznikla z iniciatívy kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva.Kazachstan vyhlásil nezávislosť 16. decembra 1991, keď sa Sovietsky zväz rozpadol na 15 nástupníckych republík. V tom istom roku sa Kazachstan stal členom Spoločenstva nezávislých štátov. Do roku 1997 bolo hlavným mestom krajiny Alma-Ata, odvtedy je ním Astana. Rozlohou je Kazachstan deviatou najväčšou krajinou sveta.Kazašský veľvyslanec v ČR a SR so sídlom v Prahe Seržan Abdykarimov odovzdal poverovacie listiny prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi 4. februára 2016.BR OSN je orgánom Organizácie Spojených národov, ktorý v zmysle Charty OSN nesie hlavnú zodpovednosť za zachovanie mieru a bezpečnosti na medzinárodnej úrovni. BR OSN má 15 členov: päť stálych (Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a USA) a desať nestálych členov. Tých volí Valné zhromaždenie OSN na dvojročné obdobie.