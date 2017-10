Kazakovcev si za hrubý zákrok na Šťastného nezahrá jeden zápas

Na snímke zranený hokejista Andrej Šťastný (Slovan), ktorého záchranári po narazení súperom na mantinel odnášajú na vyšetrenie do nemocnice v utorkovom domácom súboji KHL medzi HC Slovan Bratislava a Severstaľ Čerepovec v Bratislave 3. októbra 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Moskva 4. októbra (TASR) - Hokejista Severstalu Čerepovec Nikolaj Kazakovcev si za zákrok na slovenského útočníka Andreja Šťastného nezahrá v jednom zápase. Informáciu priniesol oficiálny web Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).Kazakovcev fauloval Šťastného v utorňajšom zápase na ľade Slovana Bratislava, domáceho hráča museli vyniesť z ľadu na nosidlách so zafixovaným krkom. Útočník Severstaľu dostal za hrubý zákrok trest na 5 minút plus do konca stretnutia. DK mu v stredu udelila ešte dodatočný trest zákazu štartu v nasledujúcom dueli.