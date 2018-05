Kazašský diplomat R. Vasilenko, odborník na právo, navštívil SR

Foto: TASR Foto: TASR

Stredoázijským krajinám veľmi imponuje formát V4

Chronológia slovensko-kazašských diplomatických stykov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Astana/Bratislava 15. mája (TASR) - Námestník ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky (KR) Roman Vasilenko, ktorého v pondelok 14. mája na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) prijal štátny tajomník Lukáš Parízek a v ten istý deň sa na pôde Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) stretol s predstaviteľmi Skupiny priateľstva NR SR s Kazašskou republikou Petrom Marčekom a s predsedom skupiny a jej členom, poslancom Rastislavom Holúbekom, odcestoval v utorok z Bratislavy do Viedne. Pre TASR to potvrdilo Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Kazašskej republiky pre Českú republiku a Slovensko.Pri príležitosti návštevy predstaviteľa zahraničných vecí Kazachstanu pripravila TASR jeho profil.Roman Vasilenko sa narodil 14. augusta 1972 v meste Šymkent. V roku 1994 absolvoval s vyznamenaním Vojenskú akadémiu ekonómie, financií a práva Ozbrojených síl Ruskej federácie. Stal sa prekladateľom a zároveň odborníkom na medzinárodné právo.Po skončení školy v rokoch 1994-96 pracoval v medzinárodnom oddelení aparátu prezidenta Kazašskej republiky. V nasledujúcich troch rokoch pôsobil na kazašskom veľvyslanectve v Británii. Po diplomatickej službe nastúpil do Kancelárie predsedu vlády KR na dva roky. Následne strávil sedem rokov, 2000-07, ako prvý tajomník a radca Veľvyslanectva KR v USA.V ďalších rokoch sa venoval práci vo vyšších štátnych službách buď v Kancelárii prezidenta KR, či v rezorte diplomacie. V rokoch 2013-14 bol vyslancom pre osobitné úlohy MZV KR.Nariadením kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva bol 4. marca 2016 vymenovaný do funkcie námestníka ministra zahraničných vecí. Je mimoriadnym a splnomocneným vyslancom druhej triedy; popri kazaštine a ruštine ovláda angličtinu, francúzštinu a vietnamčinu.Predsedníctvo Slovenska vo Vyšehradskej skupine (V4) dáva podľa Kazachstanu dobrú príležitosť na rozvoj medziregionálneho charakteru. Pre TASR to uviedol námestník ministra zahraničných vecí Kazachstanu Roman Vasilenko.vysvetlil kazašský diplomat. Na Slovensko pricestoval v pondelok 14. mája a v utorok pokračoval v ceste do Viedne.Vasilenko vidí dôležitosť slovenského predsedníctva vo V4 od júla tohto roku v dialógu medzi krajinami V4 a piatimi krajinami Strednej Ázie (SÁ5) - Kazachstanom, Kirgizskom, Tadžikistanom, Turkménskom a Uzbekistanom. Vo februári tohto roku sa počas maďarského predsedníctva V4 konala prvá schôdzka ministrov zahraničných vecí uvedených krajín v Budapešti.vysvetlil. Krajiny V4 majú podľa Vasilenka veľký potenciál stať sa predmostím európskej politiky vo vzťahu k Strednej Ázii.V súčasnosti vypracúvajú predstavitelia EÚ novú stratégiu prístupu k Strednej Ázii, pričomvyzdvihol kazašský diplomat. Ocenil, že európski predstavitelia prizvali zástupcov štátov regiónu Strednej Ázie k jej vypracovaniu.Zároveň pripomenul, že predchádzajúca stratégia pochádzala z roku 2007. Podľa neho je potrebné, aby sa nová stratégia adaptovala na súčasnú situáciu. Tá sa zmenila pred pol druha rokom, keď Uzbekistan zásadne v kladnom zmysle zmenil svoje postoje k susedom.Predstaviteľa kazašského rezortu diplomacie v pondelok prijal na pôde slovenského ministerstva zahraničných vecí štátny tajomník Lukáš Parízek. Rovnako kazašského diplomata prijali v ten istý deň aj v Národnej rade Slovenskej republiky členovia Skupiny priateľstva NR SR s Kazašskou republikou - Peter Marček a predseda skupiny a jej člen, poslanec Rastislav Holúbek.Ako ďalej TASR informoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou ministerstva, predmetom rokovaní boli bilaterálne vzťahy, priority Slovenska ako predsedníckej krajiny v OBSE (2019), spolupráca vo formáte V4+SÁ5 (päť krajín Strednej Ázie) a ďalšie dvojstranné a medzinárodné témy.Námestník ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky Roman Vasilenko, ktorého v pondelok 14. mája na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) prijal štátny tajomník Lukáš Parízek a v ten istý deň sa na pôde Národnej rady Slovenskej republiky stretol s predstaviteľmi Skupiny priateľstva NR SR s Kazašskou republikou - Petrom Marčekom a predsedom skupiny a jej členom, poslancom Rastislavom Holúbekom -, odcestoval v utorok z Bratislavy do Viedne. Vasilenkovu cestu do rakúskej metropoly pre TASR v utorok potvrdilo Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Kazašskej republiky pre Českú republiku a Slovensko.Pri príležitosti návštevy predstaviteľa zahraničných vecí Kazachstanu pripravila TASR na základe podkladov, ktoré jej poskytlo MZVaEZ SR, prehľad dvojstranných slovensko-kazašských diplomatických stykov.2.-5. február 2003: Pracovnú návštevu Kazašskej republiky (KR) uskutočnil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí (MZV) SR József Berényi. Počas návštevy rokoval s námestníkom ministra zahraničných vecí KR Vadimom Zverkovom o vzájomnej spolupráci.20.-21. marca 2007: Oficiálnu návštevu v Kazachstane uskutočnil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš. V Astane rokoval s predsedom kazašskej vlády Karimom Masimovom, predsedom Senátu Kasym-Žomartom Tokajevom, ministrom zahraničných vecí Maratom Tažinom a ministerkou financií Natáliou Koržovou. Počas návštevy ministra Kubiša bola podpísaná medzištátna zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore dane z príjmov a majetku.Minister Kubiš tlmočil podporu záujmu krajín Strednej Ázie o aktívnejšie vystupovanie v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a podporil kandidatúru Kazachstanu na predsedníctvo OBSE za predpokladu, že Astana zrealizuje demokratizačné kroky, ktoré táto krajina prijala na rok 2007 a prezentoval ich kazašský prezident Nursultan Nazarbajev vo februári 2007.Minister Kubiš odovzdal Národnej knižnici Kazachstanu knižný dar z fondov MZV SR, Slovenskej akadémie vied (SAV) a vydavateľstva Dajama.8.-9. marca 2010: Politický riaditeľ MZV SR Igor Slobodník uskutočnil konzultácie v KR. Rokoval s predstaviteľmi kazašského rezortu diplomacie, Ministerstva dopravy a komunikácie KR a Senátu KR. Konzultácie predstavovali pokračovanie štandardného politického dialógu medzi SR a KR. Hlavnými témami rokovaní boli otázky bilaterálnej spolupráce, otázky spojené s predsedníctvom v OBSE a regionálnej bezpečnosti.Igor Slobodník sa na Ministerstve zahraničných vecí KR stretol s námestníkom ministra Konstantinom Žigalovom, ktorý sa venoval problematike predsedníctva v OBSE.8. júna 2012: Tajomník Ministerstva zahraničných vecí KR Rapiľ Žošibajev navštívil Slovensko ako emisár pre získanie podpory Slovenska pre kandidatúru Astany na uskutočnenie Svetovej výstavy EXPO ASTANA 2017.Žošibajev informoval slovenskú stranu o zavedení dočasného bezvízového režimu pre občanov členských štátov OBSE na turistickú sezónu a rokoval aj o ekonomickej spolupráci.10.-13. júna 2013: Štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Burian sprevádzal predsedu NR SR Pavla Pašku na pracovnej návšteve KR. Jej prioritnou dimenziou bol ekonomický rozmer. Okrem toho kazašská a slovenská strana rokovali o možnostiach bilaterálnej spolupráce v rôznych oblastiach a posúdili aktuálne medzinárodno-politické otázky, a to aj z pohľadu SR ako členskej krajiny Európskej únie.Peter Burian absolvoval prijatia u vysokých predstaviteľoch Parlamentu KR a zástupcov kazašskej vlády a samosprávy. Rokoval aj s rezortnými kolegami - námestníkom ministra zahraničných vecí Alexejom Volkovom a výkonným tajomníkom MZV KR Askarom Musinovom.27. septembra 2013: Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa počas zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) stretol na bilaterálnom rokovaní s ministrom zahraničných vecí KR Erlanom Idrisovom. Obaja ministri prerokovali možnosti ďalšieho rozvoja vzájomných vzťahov, v ktorých prioritou by mala byť ekonomická oblasť. Popri ekonomickej oblasti sa venovali aj otázkam reformy bezpečnostného sektora. SR ponúkla Kazachstanu možnosť usporiadať na danú tému regionálny workshop.25. apríla 2014: Na pozvanie štátneho tajomníka MZVaEZ P. Buriana sa uskutočnili konzultácie medzi MZVaEZ a MZV KR. Kazašskú stranu zastupoval námestník ministra A. Volkov. Obsahom pracovných konzultácií boli otázky bilaterálnej spolupráce, ako aj výmena názorov na aktuálne zahraničnopolitické udalosti. Partneri na rokovaniach potvrdili, že vzťahy medzi oboma krajinami sú dobré, nie sú zaťažené otázkami, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať ďalšiu spoluprácu medzi nimi. Slovensko podporilo Kazachstan v jeho negociačnom procese s EÚ o Dohode o partnerstve a spolupráci vrátane uľahčenia vízového režimu.15. septembra 2015: Na okraj 70. zasadnutia VZ OSN v New Yorku sa uskutočnilo stretnutie ministrov M. Lajčáka a E. Idrisova. Minister Lajčák potvrdil, že prioritným záujmom SR v dialógu s Kazachstanom je najmä rozvoj ekonomickej spolupráce.4. novembra 2016: V rámci pracovnej návštevy Kazachstanu rokoval minister Miroslav Lajčák s rezortným náprotivkom E. Idrisovom a s predsedom Senátu, hornej komory kazašského parlamentu, Kasym-Žoratom Tokajevom. Prijal ho aj prezident Nursultan Nazarbajev. Minister Lajčák otvoril v Astane aj slovensko-kazašské podnikateľské fórum. Partnerom prezentoval možnosť využitia skúseností Slovenska z reformného procesu, keďže KR v súčasnosti realizuje a do budúcnosti plánuje reformy vo viacerých oblastiach.Lajčák sa v Astane z pozície predstaviteľa predsedníckej krajiny Rady Európskej únie venoval aj otázkam spolupráce KR s EÚ. Partnerom pripomenul aktívnu podporu Slovenska pre posilnenú Dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorú SR ratifikovala ako druhá členská krajina EÚ. Zároveň minister Lajčák deklaroval podporu SR pre zjednodušenie vízového režimu medzi EÚ a KR. Minister Lajčák poukázal aj na predsednícke priority Slovenska, medzi ktoré patrí posilňovanie vonkajších vzťahov EÚ vrátane Strednej Ázie. V tomto smere obe strany kladne zhodnotili pôsobenie osobitného predstaviteľa EÚ pre Strednú Áziu, slovenského diplomata Petra Buriana.V rozhovoroch s prezidentom Nazarbajevom a ministrom Idrisovom sa M. Lajčák sústredil aj na aktuálne medzinárodné politické otázky - vývoj na Ukrajine a v Afganistane, bezpečnostnú situáciu v Strednej Ázii a rast extrémizmu a radikalizmu. Minister Lajčák v tejto súvislosti ocenil stabilizačnú úlohu, ktorú Kazachstan zohráva v regióne, a vyzdvihol aj zvolenie tejto krajiny za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2017-19, čo odráža postavenie, ktoré si Kazachstan vybudoval na medzinárodnej scéne za 25 rokov svojej nezávislosti.27. februára 2018: Štátny tajomník MZVaEZ Lukáš Parízek sa zúčastnil na ministerskom stretnutí krajín V4 a Strednej Ázie v Budapešti. V rámci multilaterálneho fóra boli aj s kazašskou stranou prediskutované oblasti vzájomnej spolupráce. Popri obchodnej výmene a investíciách to bolo i odovzdávanie skúseností z transformačného procesu a regionálnej integrácie, ďalej z oblasti vzdelávania, kultúry, vodného manažmentu aj cestovného ruchu.