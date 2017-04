Kazašský veľvyslanec:Pavilón SR na EXPO bude jeden z najzaujímavejších

Seržan Abdykarimov, archívne foto. Foto: TASR/Igor Calpaš Foto: TASR/Igor Calpaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Vďačnosť vláde SR vyjadril dnes v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky pre Českú republiku a Slovenskú republiku Seržan Abdykarimov za to, že za generálnu komisárku SR na Medzinárodnú výstavu EXPO 2017 v Astane vymenovala Patríciu Žáčikovú.konštatoval veľvyslanec.Do hlavného mesta Slovenska pricestoval pri príležitosti 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Kazachstanom a SR.Už 115 krajín potvrdilo svoju účasť na Medzinárodnej výstave EXPO 2017 v kazašskej metropole Astana, rovnako aj 19 medzinárodných organizácií. Jednotlivé krajiny budujú, niektoré už dokončievajú svoje národné pavilóny.povedal veľvyslanec.vysvetlil.zdôraznil. Národný deň Slovenska na EXPO 2017 bude 18. júla.Kazašské hlavné mesto bude v dňoch 10. júna - 10. septembra 2017 hostiť Medzinárodnú výstavu EXPO 2017 Astana. Nosnou témou je Energia budúcnosti s podtémami: Znižovanie emisií CO2, Energeticko-efektívny obraz života a Energia pre všetko.Podľa Abdykarimova v Astane očakávajú. Veľvyslanec pripomenul, že Kazachstan v tomto roku zaviedol pre občanov SR bezvízový režim na 30 dní.povedal. Očakáva, že na EXPO 2017 prídu aj poslanci Národnej rady SR, leboAstana podľa Abdykarimova očakáva na EXPO 2017 päť miliónov návštevníkov. Počas troch mesiacov je naplánovaných 3000 podujatí rôzneho charakteru. Pôjde o koncerty, výstavy, prezentácie, ministerské fóra. Viac o kultúrnom programe si možno pozrieť na: www.expo2017culture.kz.Po skončení EXPO 2017 v priestoroch výstaviska vytvoria Medzinárodné finančné centrum Astana. Vznikne podľa vzoru Dubajského finančného centra a podľa ďalších medzinárodne známych finančných centier, akým je napríklad London City. Do tohto projektu pôjdu investície a stimuly, aby v centre pracovali popredné svetové spoločnosti. Angličtina bude pracovným jazykom vo všetkých oblastiach činnosti Medzinárodného finančného centra Astana. To bude spojené s najvýznamnejšími svetovými finančnými centrami priamymi leteckými linkami, uviedol Abdykarimov.Pre Slovákov bude také centrum, podľa kazašského veľvyslanca, zaujímavé v tom, že bude možné prenikať na nové trhy v Strednej Ázii, v Rusku, Číne, ako aj do ďalších krajín, akými napríklad sú India či Pakistan.Viac informácií o EXPO 2017 na: www.expo2017astana.com/en/