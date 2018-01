Každý je strojcom svojho šťastia, ísť voliť je šťastie, tvrdí M. Zeman

Na snímke prezidentský kandidát a úradujúci český prezident Miloš Zeman odchádza z volebnej miestnosti počas druhého kola českých prezidentských volieb v piatok 26. januára 2018 v Prahe. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Praha 26. januára (TASR) - Každý je strojcom svojho šťastia a ísť voliť znamená šťastie, odkázal českým voličom súčasný prezident ČR Miloš Zeman v piatok po tom, ako vhodil svoj hlas do urny vo volebnej miestnosti v budove školy na Brdičkovej ulici v Prahe.Úradujúci prezident prišiel voliť o 15.00 h tak, ako avizoval vo štvrtok jeho hovorca. Polhodinu pred tým volebná komisia rozhodla, že neumožní prístup novinárom do volebnej miestnosti. Dovnútra však už skôr vpustili približne desiatku zástupcov médií.Na otázku novinárov, čo si myslí o tom, že médiám nepovolili vstup do volebnej miestnosti, súčasná hlava ČR reagovala:Zemanov hovorca Jiří Ovčáček uviedol, že v miestnosti bolo novinárov dosť a z bezpečnostných dôvodov tam už ďalším prístup nepovolili. Doplnil, že ukrajinská aktivistka, ktorá v prvom kole vybehla na Zemana, sa do miestnosti dostala s falošným novinárskym preukazom.Kandidát na prezidenta prišiel do volebnej miestnosti v sprievode svojej manželky Ivany Zemanovej.Rozhodujúce druhé kolo českých prezidentských volieb sa začalo v piatok o 14.00 h, keď sa otvorili dvere volebných miestností po celej krajine. Voliči môžu hlas svojmu favoritovi odovzdať do 22.00 h a potom v sobotu od 8.00 h do 14.00 h.Osobitná spravodajkyňa TASR Zuzana Ďuricová