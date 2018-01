Kažimír: Cieľ vyrovnaného rozpočtu je možný, nik ho nespochybnil

Na archívnej snímke Peter Kažimír Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. januára (TASR) - Nikto z koaličných partnerov nespochybnil text programového vyhlásenia vlády, ktorý hovorí o vyrovnanom hospodárení v roku 2020.zdôraznil v rozhovore pre TASR minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).V tomto roku má deficit verejných financií podľa schváleného rozpočtu prvýkrát klesnúť pod hranicu 1 % na úroveň 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalšom roku sa má schodok znížiť na 0,1 % HDP, v roku 2020 je cieľom vyrovnaná bilancia.zhodnotil Kažimír. Napriek napätejšej politickej situácii došlo podľa neho vlani k dohode na rozpočteZároveň upozornil, že pri riadení rozpočtu je potrebné rešpektovať aj každodennú realitu a príležitosti, ktoré sa objavia.konštatoval minister.Ako príklad z nedávnej minulosti uviedol investíciu automobilky Jaguar Land Rover na Slovensku. Dobudovanie jej areálu a súvisiacej infraštruktúry stojí veľa peňazí, je to však príležitosť, ktorú je potrebné využiť. Úlohou ministerstva financií je nájsť na to zdroje.Kažimír pripomenul, že v súčasnosti zažívame z hľadiska ekonomického vývoja najlepšie časy od roku 2008. To je podľa neho obdobie príležitosti dostať do poriadku verejné financie, ale zároveň aj čeliť výzvam modernizovať krajinu.doplnil minister financií.