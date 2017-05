KAŽIMÍR: Dohodli sme mechanizmus riešenia sporov pri dvojitom zdanení

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 23. mája (TASR) – Za dôležitý míľnik a opatrenie v prospech podnikateľov označil slovenský minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) mechanizmus, týkajúci sa dvojitého zdanenia, na ktorom sa dnes dohodli predstavitelia členských štátov na zasadnutí Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti. Mechanizmus obsiahnutý v únijnej smernici prináša nový spôsob riešenia sporov v prípade dvojitého zdanenia." vysvetlil Kažimír.Mali by vzniknúť ad hoc a neskôr prípadne aj stála komisia na úrovni EÚ na riešenie uvedených sporov. Slovenský minister poukázal na to, že navrhovaný mechanizmus budú môcť využívať firmy i fyzické osoby.Kažimír si od mechanizmu sľubuje zníženie nákladov pre podnikateľov a lepšiu vypočítateľnosť daňovej povinnosti. Označil ho zaK mechanizmu sa ešte musí vyjadriť europarlament. Až potom budú môcť členské štáty v Rade EÚ príslušnú smernicu schváliť.Na otázku TASR, ako vníma správu medzinárodného tímu investigatívnych novinárov European Investigative Collaborations (EIC) o tom, že Malta ponúka zahraničným firmám len päťpercentnú daňovú sadzbu, minister odvetil, že takáto sadzba je na európske pomery príliš nízka.uviedol. Únia v súčasnosti zostavuje zoznam daňových rajov a nespolupracujúcich jurisdikcií.Hoci na zozname by mali byť len štáty mimo EÚ, Kažimír varoval Maltu, aby sa pre neprimerane nízke daňové sadzby neocitla na zozname tiež. Kým na Malte zahraničné firmy platia len päťpercentné dane, v EÚ je priemerná sadzba 22%.