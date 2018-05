Kažimír: Gréci dokážu stáť na vlastných nohách

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Brusel 24. mája (TASR) - Ministri financií eurozóny (Euroskupina) sa vo štvrtok poobede v Bruseli stretli s veriteľmi Grécka, ktorí im spolu s gréckym ministrom financií Euklidom Tsakalotosom predstavili prebiehajúce preskúmanie prispôsobovania sa Grécka tretiemu záchrannému programu EÚ. Ten pre Grécko vyprší 20. augusta tohto roku, potom by už Gréci mali byť schopní vlastnými silami odolávať tlakom finančných trhov.Minister financií SR Peter Kažimír po príchode na zasadnutie Euroskupiny uviedol, že Grécko je autonómna krajina s vlastnou vládou a predstavami o budúcnosti, zároveň však zdôraznil, že všetky záchranné programy EÚ boli robené preto, aby Grécko vedelo stáť na svojich nohách.zhodnotil situáciu.Podľa jeho slov bude veľmi dôležité, aby Gréci aj naďalej vysielali signály dôveryhodnosti, že nemajú v úmysle strhnúť kormidlo na inú stranu, ako sú reformy, že sami uverili, že to je správna cesta. Aj v prípade, ak po voľbách príde celkom iná vláda. Spresnil, že ktokoľvek bude pri moci bude mať zodpovednosť plniť dané záväzky, pretože to v praxi znamená zabezpečiť funkčnosť štátu.Ministri financií eurozóny by mali na svojom stretnutí 21. júna oficiálne oznámiť ukončenie programu pomoci pre Grécko. Grécka vláda má dovtedy za cieľ implementovať požadované opatrenia. Kažimír upozornil, že dovtedy sa ešte uskutoční niekoľko technických rokovaní, možno dôjde aj k stretnutiu na ministerskej úrovni, Euroskupina však naozaj má úmysel v júni uzavrieť pomocný program pre Grécko.Na otázku, ako vníma situáciu v Taliansku, kde sa zrodila vláda z euroskeptických strán, z ktorých jedna spochybňuje členstvo krajiny v eurozóne, Kažimír priznal, že má obavy.skonštatoval. Pripomenul, že Taliansko je zakladateľskou krajinou EÚ a "krstným otcom" eurozóny a má obrovskú spoluzodpovednosť za nás všetkých, lebo euro jeodkázal do Ríma. Spresnil, že ide napríklad o Maastrichtské kritériá alebo pravidlá Paktu stability a rastu. Vyjadril nádej, že nová talianska vláda nezvolí iný scenár a dodal, že EÚ bude dianie v Ríme pozorne sledovať. Už aj preto, že vplyv Talianska na osud eurozóny je príliš veľký,