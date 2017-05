KAŽIMÍR:Hospodárenie by malo pokračovať cestou dlhodobej udržateľnosti

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - Hospodárenie Slovenska by malo pokračovať po ceste dlhodobej udržateľnosti. Uviedol to dnes po rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva financií (MF) SR Peter Kažimír (Smer-SD) v reakcii na dnešnú Správu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za minulý rok.RRZ podľa Kažimíra prvýkrát v histórii označila výsledok hospodárenia Slovenska za dlhodobo udržateľný. "Bol by som rád, keby sme sa s týmito superlatívmi mohli ďalej chváliť," zdôraznil minister financií SR. Ony podľa neho totižzlepšujúce život ľudí, ktoré v poslednom období ponúkajú pre verejnosť najmä koaličné politické strany.dodal Kažimír.RRZ vo svojej najnovšej Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2016 konštatuje, že verejné financie na Slovensku smerujú k dlhodobej udržateľnosti. Vlani totiž ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol prvýkrát zápornú úroveň 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vláda by však nemala poľaviť vo svojich cieľoch a počítať aj s možnými rizikami. Stále medzi ne patrí starnutie populácie či rastúce výdavky v zdravotníctve.Vlani sa dlhodobá udržateľnosť verejných financií na Slovensku medziročne zlepšila.skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii predseda RRZ Ivan Šramko.Ako ďalej uviedol Šramko, po zohľadnení makroekonomického scenára, demografického vývoja a súčasných politík by na horizonte roku 2066 nemala byť prekročená horná hranica ústavného limitu na dlh, teda 50 % HDP.doplnil Šramko.