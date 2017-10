Kažimír: Ja som nikdy neodmietal modernizáciu vojenskej techniky

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) – Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) potvrdil záväzok Slovenska zvýšiť obranné výdavky SR na úroveň 1,6 percenta HDP do roku 2020. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii po skončení rokovania vlády SR.povedal Kažimír.Podľa neho je dôležitá aj kvalita, to znamená druh použitia týchto prostriedkov.uviedol.Upozornil tiež, že HDP výrazne rastie, v porovnaní so staršími členskými krajinami Európskej únie je to skoro dvojnásobok.dodal Kažimír.