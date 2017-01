KAŽIMÍR: Návrh eurokomisie nie je ideálny, ale dá sa o ňom diskutovať

Slovenský minister financií Peter Kažimír (vľavo), jeho luxemburský rezortný kolega Pierre Gramegna (uprostred) a taliansky minister financií Pier Carlo Padoan sa rozprávajú počas zasadnutia ministrov financií eurozóny v Bruseli 26. januára 2017. FOTO TASR /AP Foto: FOTO TASR /AP Foto: FOTO TASR /AP

Brusel 27. januára (TASR) - Za nepružný a miestami nepresný dnes označil návrh na prenesenie daňovej povinnosti z dodávateľského reťazca na koncového spotrebiteľa z dielne Európskej komisie (EK) slovenský minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Celkovo je podľa ministra tento návrh namierený proti daňovým únikom dobrým základom na diskusiu. Povedal to po zasadnutí Rady EÚ pre ekonomické a finančné záležitosti v Bruseli.Ministri finacií EÚ dnes diskutovali o všeobecnom prenose daňovej povinnosti z dodávateľov na spotrebiteľa, ktorý je posledným článkom obchodného reťazca. Návrh, ako to realizovať v praxi, pripravila EK.vyhlásil Kažimír.Slovenský minister napriek výhradám skonštatoval, že o uvedenom návrhu je možné ďalej diskutovať: "" Pripomenul, že daňovú oblasť na európskej úrovni sprevádzajú zložité rokovania a pri schvaľovaní legislatívy je potrebný súhlas všetkých členských štátov.V súčasnosti Únia umožňuje uplatňovať mechanizmus prenesenie daňovej povinnosti, známy aj ako daň z obratu, len výnimočne pri konkrétnych službách alebo tovaroch. Slovensko mechanizmus už rok využíva napríklad v stavebníctve.Kažimír vysvetlil, že podľa aktuálnej legislatívy musí členský štát identifikovať problém a presvedčiť ostatných členov Únie aj eurokomisiu, že bežné opatrenia nefungujú. Až potom môže uvedený mechanizmus použiť v konkrétnej oblasti a celý proces je zdĺhavý. Návrh všeobecného systému okrem Slovenska podporuje aj Česká republika a Rakúsko.uviedol slovenský minister.Únijní ministri financií dnes hovorili aj o možných vlastných finančných zdrojoch EÚ. V tejto oblasti by Kažimír nevolil cestu dodatočných daní, ale získal prostriedky z potierania daňovej kriminality." zhrnul Kažimír.