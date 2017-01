KAŽIMÍR: Nemáme pred sebou ľahký rok,no pozerám naň s istým optimizmom

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. januára (TASR) - Výziev a rizík predovšetkým v zahraničí je dosť na to, aby sme si mohli byť istí, že nemáme pred sebou úplne ľahký rok. Upozorňuje na to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Zároveň sa však na rok 2017 pozerá s istou dávkou optimizmu.uviedol v rozhovore pre TASR.Slovensko bude v tomto roku podľa šéfa rezortu financií riešiť problém obsadenia voľných pracovných miest, ktorých je v súčasnosti najviac od krízy. Označil to za najväčšie riziko prílevu ďalších zahraničných investícií.upozornil Kažimír.Čoraz častejšie sa bude v tejto súvislosti riešiť otázka, či dovolíme prísun pracovných síl zo zahraničia.avizoval.Poukázal tiež na viaceré riziká v zahraničí. Európa má pred sebou "supervolebný" rok a bude veľmi dôležité, ako dopadnú voľby v Holandsku, Francúzsku, Nemecku, možno aj predčasné v Taliansku.zdôraznil Kažimír.Konfrontovaní budeme tiež s prvými krokmi novej americkej administratívy pod vedením Donalda Trumpa. Naďalej žijeme v blízkosti konfliktu na Ukrajine, trápiť nás bude tiež ďalšia vlna migrácie či prítomnosť terorizmu priamo v Európe.