KAŽIMÍR: Nový daňový bonus zjednoduší podporu mladých pri hypotékach

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) - Podpora hypotekárneho bývania pre mladých by mala byť po novom pre ľudí jednoduchšia a menej administratívne náročná. Skonštatoval to na dnešnej tlačovej konferencii minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov, ktorá je súčasťou balíka daňových noviel schválených v stredu (16.8.) vládou.Rezort financií sa v novele zákona o dani z príjmov zameral na zmenu podpory bývania mladých.vysvetlil Kažimír.Podmienky pre mladých podľa neho v zásade zostávajú nezmenené. Ide najmä o podmienku veku, kedy si budú môcť uplatniť daňový bonus mladí vo veku od 18 do 35 rokov. "avizoval Kažimír.Podmienkou podpory je, že žiadateľ o úver musí mať priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmov uvádzaných v daňovom priznaní v maximálnej výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Zvýhodnenie má byť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac zo sumy 50.000 eur na jednu nehnuteľnosť. Nárok na bonus má vzniknúť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.priblížil minister financií.Vláda sa v stredu (16.8.) zaoberala aj ďalšími novelami z dielne rezortu financií. Zmeny nastanú aj v zákone o správe daní, ktorý reformuje a uvoľňuje daňové tajomstvo. Od budúceho roka tak budú informácie, ktoré doteraz podliehali daňovému tajomstvu, prístupné širšiemu okruhu ľudí.V rámci zvyšovania daňovej transparentnosti bude Finančné riaditeľstvo SR zverejňovať zoznamy daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu a priznanej vlastnej daňovej povinnosti. Okrem toho bude od budúceho roka finančná správa interne "známkovať" firmy na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. Zodpovední podnikatelia môžu počítať s pozitívnym prístupom zo strany FR SR.Kažimír za dôležitú zmenu označil aj zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj zo súčasných 25 % na 100 % a možnosť zvýšenia tejto základnej sumy odpočtu o ďalších 100 % z upraveného medziročného prírastku výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.Väčšiu podporu má získať aj kúpeľníctvo. Zavádzajú sa stimuly, ktoré by mali prispieť k rozvoju tohto odvetvia na Slovensku. Pracujúci, ktorí počas roka absolvujú kúpeľný pobyt, pričom preukázateľne zaplatia najmenej 50 eur za služby súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, budú mať nárok uplatniť si odpočítateľnú položku od základu dane do výšky 50 eur.zhodnotil aktuálny daňový balík Kažimír.