Kažimír pre Financial Times: Na Slovensko prúdia investície

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Na Slovensko aktuálne smeruje vysoký objem zahraničných investícií od firiem, ako sú Jaguar Land Rover alebo Amazon. Problémom je ale regionálna majetková nerovnosť medzi prosperujúcimi západnými regiónmi a východom, uviedol v rozhovore pre britský denník Financial Times (FT) slovenský minister financií Peter Kažimír." konštatoval Kažimír a upozornil na to, že nezamestnanosť v Bratislave a jej okolí je nízka, ale v niektorých oblastiach východného Slovenska dosahuje 20 %. Preto je podľa neho potrebné zvýšiť mobilitu pracovnej sily.Aktuálne vznikajú nové pracovné miesta, predovšetkým v expandujúcom automobilovom priemysle, ktorý už celkovo podporuje 200.000 miest. Väčšina z nich však vzniká na západe Slovenska. Tu pôsobia automobilky ako Volkswagen či Peugeot, ktoré plánujú na Slovensku ďalšie investície a expanziu.Kažimír spomenul aj investíciu automobilky Jaguar Land Rover (JLR) v hodnote 1 miliardy GBP (1,19 miliardy eur), ktorá postaví svoj závod pri Nitre. Keďže mnoho súčiastok sa bude dovážať z Nemecka alebo Británie, vláde sa nepodarilo presvedčiť firmu, aby posunula závod viac na východ. "" vysvetlil Kažimír. "Vláda chce podľa neho zvýšiť mobilitu pracovnej sily prijatím oparení, ktoré podporia prenájom rezidenčných nehnuteľností. "Nájmy sú veľmi ojedinelé, 85 % nehnuteľností je v rukách individuálnych vlastníkov," upozornil minister. "Títo ľudia nie sú mobilní."Vláda má tiež ambiciózne plány na revitalizáciu východu krajiny, kam by chcela pritiahnuť investície z Číny. Kažimír nedávno navštívil mesto Čchung-čching na juhozápade Číny, ktoré je logistickým centrom železničného spojenia medzi touto krajinou a Nemeckom a ktoré vedie cez Rusko, Bielorusko a Poľsko. Ide o súčasť novej Hodvábnej cesty, teda strategického prepojenia medzi Čínou a Európou.uviedol Kažimír. "zdôraznil.Medzi ďalšie veľké medzinárodné projekty, ktoré chce vláda získať, patrí aj jedna zo spoločností vyvíjajúcich hyperloop. Uvažuje sa, že tento moderný dopravný systém by mohol spojiť Bratislavu s Viedňou. Vláda tiež chce vytvoriť oblasti na testovanie autonómnych áut, aby pritiahla zahraničné firmy, ako je Tesla.Minister financií spomenul tiež slovenský start-up AeroMobil, ktorý vyvíja lietajúce auto. To je však jedna z mála výnimiek technológií ktoré sa vyvíjajú na Slovensku. Veľké firmy ako Volkswagen, Peugeot, JLR a Kia ponechávajú výskum a vývoj doma, upozorňujú FT. Investorov na Slovensko láka predovšetkým lacná pracovná sila, a preto u nás stavajú montážne závody, ale nemajú záujem umiestniť sem výskum.zdôraznil Kažimír.